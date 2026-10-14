Imputaron a un policía por abuso sexual de una mujer detenida en una comisaría de Godoy Cruz

El policía involucrado en el caso quedó imputado. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

La imputación contra el policía

La calificación legal del delito que supuestamente cometió el policía está previsto en el artículo 119 del Código Penal.

Cuando se conoció el hecho el policía fue apartado de sus funciones. El efectivo provenía de la Policía Vial y no contaba con arma reglamentaria.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que no brindarán más detalles sobre el caso por el tipo de delito que se investiga.

La causa continúa bajo la órbita de la fiscalía interviniente.