Cristian Daniel Moyano Sánchez es un ayudante que forma parte de la Policía y este miércoles quedó imputado por abusar sexualmente de una mujer detenida en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. Así lo comunicaron desde Prensa del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.
Imputaron a un policía por abuso sexual de una mujer detenida en una comisaría de Godoy Cruz
Cristian Daniel Moyano Sánchez quedó imputado por un delito agravado por su condición de integrante de las fuerzas de seguridad. El policía continuará detenido
El hombre está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad durante el ejercicio de sus funciones.
La fiscal Andrea Lazo, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, formalizó la imputación el efectivo, quien continuará detenido mientras avanza la investigación.
La imputación contra el policía
La calificación legal del delito que supuestamente cometió el policía está previsto en el artículo 119 del Código Penal.
Cuando se conoció el hecho el policía fue apartado de sus funciones. El efectivo provenía de la Policía Vial y no contaba con arma reglamentaria.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que no brindarán más detalles sobre el caso por el tipo de delito que se investiga.
La causa continúa bajo la órbita de la fiscalía interviniente.
En pocas palabras
- Policía imputado: Cristian Daniel Moyano Sánchez enfrenta cargos por abuso sexual agravado.
- Hecho investigado: presunto abuso a una mujer detenida en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz.
- Situación del acusado: tras la denuncia, el efectivo fue apartado de sus funciones y continuará detenido.