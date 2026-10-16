Imaginate ir al cine y terminar reprimido con gas pimienta. En este caso ocurrido en Entre Ríos, lo que ocurría en la propia sala de espectadores superó la ficción de la película que fueron a ver: se desató una pelea que derivó en una batalla campal.
Fueron al cine y el desenlace fue el peor: pelea, batalla campal y gas pimienta
La insólita pelea en un cine de la provincia de Entre Ríos, en la cual se usó gas pimienta dentro de la sala en la que había 50 espectadores viendo una película
La insólita pelea en un cine de la provincia de Entre Ríos, en la cual se usó gas pimienta dentro de la sala en la que había 50 espectadores viendo una película, terminó con una madre y su hija detenidas.
El hecho sucedió el miércoles pasado en horas de la noche en el cine ubicado dentro del Shopping Paso del Paraná donde una mujer, de 51 años, y su hija, de 27, protagonizaron una pelea que desencadenó un amplio operativo.
El motivo de la brutal pelea en el cine de Entre Ríos
De acuerdo con el relato de los testigos que estaban en el cine, el enfrentamiento inició por una diferencia relacionada con la ocupación de un asiento. En principio se trató solo de una discusión verbal, pero el tenso momento se convirtió en una agresión física.
La situación se salió de control cuando una de las acusadas utilizó un aerosol que contenía gas pimienta, lo que provocó que los otros espectadores del cine, que solo querían ver con tranquilidad una película, tuvieran que correr para evitar una intoxicación.
De manera inmediata se dio aviso al sistema de emergencias y a la Policía de Entre Ríos, que entrevistó a varios de los testigos, quienes describieron a las implicadas.
Dentro del shopping se realizó un operativo, el cual concluyó con la localización de ambas mujeres, quienes se encontraban en el estacionamiento del lugar a bordo de un auto Honda Civic junto a un hombre para darse a la fuga, destaca el medio El Litoral. Ambas acusadas fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde quedaron detenidas a disposición de la Justicia para responder por la pelea.
En pocas palabras
- Pelea en cine: Una madre y su hija fueron detenidas tras una pelea en una sala de Entre Ríos.
- Uso de gas pimienta: El enfrentamiento escaló con el uso de gas pimienta, afectando a 50 espectadores.
- Detención de agresoras: Las mujeres fueron localizadas en el estacionamiento y trasladadas a la Alcaidía.