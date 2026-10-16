Fueron al cine y el desenlace fue el peor: pelea, batalla campal y gas pimienta

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El motivo de la brutal pelea en el cine de Entre Ríos

De acuerdo con el relato de los testigos que estaban en el cine, el enfrentamiento inició por una diferencia relacionada con la ocupación de un asiento. En principio se trató solo de una discusión verbal, pero el tenso momento se convirtió en una agresión física.

La situación se salió de control cuando una de las acusadas utilizó un aerosol que contenía gas pimienta, lo que provocó que los otros espectadores del cine, que solo querían ver con tranquilidad una película, tuvieran que correr para evitar una intoxicación.

La Policía de Entre Ríos intervino tras la pelea en el cine.

De manera inmediata se dio aviso al sistema de emergencias y a la Policía de Entre Ríos, que entrevistó a varios de los testigos, quienes describieron a las implicadas.

Dentro del shopping se realizó un operativo, el cual concluyó con la localización de ambas mujeres, quienes se encontraban en el estacionamiento del lugar a bordo de un auto Honda Civic junto a un hombre para darse a la fuga, destaca el medio El Litoral. Ambas acusadas fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde quedaron detenidas a disposición de la Justicia para responder por la pelea.