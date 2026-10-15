Era una respetada jueza, pero quedó envuelta en un escándalo judicial de importante proporciones en Santa Fe. La magistrada fue acusada de ser un topo en un expediente de familia y ahora fue suspendida de su ostentoso cargo.
La metida de pata de una jueza de Familia que derivó en la suspensión de su cargo
La jueza de Familia fue acusada de ser un topo en un expediente judicial y ahora fue suspendida de su ostentoso cargo
Fue la misma Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la que tomó la decisión de suspender a la jueza de familia Sabina Sansarricq acusada de filtrarle datos de un expediente judicial a un amiga. Dicha medida se suma a la apertura de un sumario administrativo y a la investigación penal llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación.
La máxima entidad judicial de la provincia confirmó que Sabrina Sansarricq, quien hasta ahora era titular del Juzgado de Familia 7 de Rosario, fue suspendida de manera provisoria mientras se investiga la presunta filtración de información de un expediente perteneciente a una colega.
La filtración de datos que habría realizado la jueza
Los abogados Sergio Bollatti y Fabio Cerutti Saco fueron los encargados de dar impulso a la causa y de explicar que el trasfondo de la investigación en que la magistrada en cuestión es amiga de la contraparte en el conflicto judicial que estaba a cargo de otra jueza. “Sacaba información de un expediente que manejaba otra jueza y se la pasaba a la contraparte”, indicó uno de los letrados en diálogo con Cadena 3.
Durante la pesquisa se incautó el celular de la jueza donde se habrían encontrado audios, mensajes de texto y fotografías de las partes: “La evidencia es muy fuerte”.
De acuerdo a lo detallado por Sergio Bollati, la jueza acusada informaba sobre movimientos y detalles de las actuaciones en la causa, la cual inició tras la denuncia de la mujer que, tras la muerte de su marido, observó que un sobrino había comenzado a utilizar y transferir parte del patrimonio sin autorización.
Ahora, la suspensión preventiva implica una reducción del 50% de los haberes de la jueza, mientras que continúa la investigación penal, bajo la intervención de la fiscal Karina Bartocci.
En pocas palabras
- Jueza de Familia suspendida: La magistrada Sabina Sansarricq fue apartada por presunta filtración de datos de un expediente a una amiga.
- Investigación en curso: La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe inició un sumario administrativo y una investigación penal.
- Evidencia encontrada: El celular de la jueza fue incautado, hallando supuestos audios y mensajes comprometedores.