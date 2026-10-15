La metida de pata de una jueza de Familia que derivó en la suspensión de su cargo

La jueza filtró la información de expedientes. Imagen ilustrativa.

La filtración de datos que habría realizado la jueza

Los abogados Sergio Bollatti y Fabio Cerutti Saco fueron los encargados de dar impulso a la causa y de explicar que el trasfondo de la investigación en que la magistrada en cuestión es amiga de la contraparte en el conflicto judicial que estaba a cargo de otra jueza. “Sacaba información de un expediente que manejaba otra jueza y se la pasaba a la contraparte”, indicó uno de los letrados en diálogo con Cadena 3.

Durante la pesquisa se incautó el celular de la jueza donde se habrían encontrado audios, mensajes de texto y fotografías de las partes: “La evidencia es muy fuerte”.

La jueza filtró la información de expedientes. Imagen ilustrativa.

De acuerdo a lo detallado por Sergio Bollati, la jueza acusada informaba sobre movimientos y detalles de las actuaciones en la causa, la cual inició tras la denuncia de la mujer que, tras la muerte de su marido, observó que un sobrino había comenzado a utilizar y transferir parte del patrimonio sin autorización.

Ahora, la suspensión preventiva implica una reducción del 50% de los haberes de la jueza, mientras que continúa la investigación penal, bajo la intervención de la fiscal Karina Bartocci.