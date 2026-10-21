Estuvo un mes detenido acusado de intentar sustraer a un niño de la plaza Independencia pero quedó libre

El hecho habría ocurrido cuando cientos de niños cambiaban figuritas en la plaza Independencia.

¿Quisieron llevarse al niño de la plaza?

El padre del niño contactó a personal policial y activó el primer procedimiento. Les dijo que un hombre se había acercado a su hijo, le había ofrecido un caramelo, lo agarró del brazo y se lo quiso llevar. Pero el niño se resistió y se fue.

Un joven de 29 años fue detenido en el lugar del hecho. La Fiscalía de Delitos No Especializados lo imputó por tentativa de sustracción de menores, delito que prevé de 3 a 7 años de cárcel.

El supuesto secuestrador quedó alojado en la Estación Transitoria de Detenidos (Estrada) durante un mes. Es que con las nuevas pruebas que se vertieron en la causa, la propia Fiscalía le otorgó su libertad.

En la causa se incorporaron imágenes de las cámaras de seguridad que demostraron una secuencia diferente a la relatada por el niño. Fuentes judiciales detallaron que el menor está con el sospechoso y otras personas jugando al fútbol. Incluso se los puede observar rayando una pared con un aerosol.

Tras la liberación del sospechoso, la Justicia seguirá investigando el episodio para determinar si efectivamente hubo un intento de sustracción del niño o se trató de una falsa denuncia.