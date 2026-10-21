Hace aproximadamente un mes, la Justicia comenzó a investigar una grave denuncia: un hombre intentó sustraer a un niño que estaba jugando en la plaza Independencia. Si bien el sospechoso quedó detenido y fue imputado, las primeras pruebas de la causa ya jugaron a su favor.
Estuvo un mes detenido acusado de intentar sustraer a un niño de la plaza Independencia pero quedó libre
El joven de 29 años continuará imputado en la causa por ofrecerle caramelos al niño para llevárselo, aunque las primeras pruebas jugaron a su favor
El 19 de septiembre pasado, cerca de las 21, un niño de 7 años se encontraba en la plaza Independencia de Ciudad. Había acudido con su padre para cambiar figuritas del álbum del Mundial 2026.
Todo parece indicar que el progenitor estaba concentrado en el intercambio de las estampas futboleras mientras su hijo jugaba en los espacios verdes de la plaza. Según la denuncia, esa circunstancia fue aprovechada por un supuesto secuestrador.
¿Quisieron llevarse al niño de la plaza?
El padre del niño contactó a personal policial y activó el primer procedimiento. Les dijo que un hombre se había acercado a su hijo, le había ofrecido un caramelo, lo agarró del brazo y se lo quiso llevar. Pero el niño se resistió y se fue.
Un joven de 29 años fue detenido en el lugar del hecho. La Fiscalía de Delitos No Especializados lo imputó por tentativa de sustracción de menores, delito que prevé de 3 a 7 años de cárcel.
El supuesto secuestrador quedó alojado en la Estación Transitoria de Detenidos (Estrada) durante un mes. Es que con las nuevas pruebas que se vertieron en la causa, la propia Fiscalía le otorgó su libertad.
En la causa se incorporaron imágenes de las cámaras de seguridad que demostraron una secuencia diferente a la relatada por el niño. Fuentes judiciales detallaron que el menor está con el sospechoso y otras personas jugando al fútbol. Incluso se los puede observar rayando una pared con un aerosol.
Tras la liberación del sospechoso, la Justicia seguirá investigando el episodio para determinar si efectivamente hubo un intento de sustracción del niño o se trató de una falsa denuncia.
En pocas palabras
- Hombre liberado: imputado por intentar sustraer a un niño de la plaza Independencia, quedó libre tras pruebas favorables.
- Versión del padre: denunció que el hombre ofreció caramelos, agarró del brazo al niño y quiso llevárselo.
- Evidencia de cámaras: imágenes de seguridad mostraron al nene jugando con el detenido y otras personas, contradiciendo la denuncia inicial.