Las mellizas murieron cuando aún estaban en el vientre de su madre, Celeste. Fue a principios de septiembre. Así, en medio del duelo por la muerte de sus hijas, tuvo que sufrir que delincuentes se llevaran las cenizas de sus mellizas.

Celeste y su marido prepararon un altar para ellas en el que pusieron dos cofres con las cenizas de sus mellizas.

En un posteo de Facebook, la mujer habla acerca de su dolor y del dramático robo que sufrieron en su casa: "Se llevaron los cofrecitos de las mellizas, plata del alquiler, netbook, perfumes y hasta la garrafa… Pero mis mellis… No había necesidad".

cenizas mellizas.jpg Dramático robo: se llevaron las cenizas de sus mellizas

Las mellis son Jazmín y Anissa. "Por favor, te pido que la devuelvas. Me vas a matar en vida así", le habla directamente al ladrón.

"Por favor, a ustedes les hablo, devuelvan los dos cofrecitos de esas bebés, los papás solo tienen esa ecografía y las cenizas. A los que entraron y se llevaron las cosas, ¿saben algo? Cuando un bebé muere en nuestra panza, como en el caso de esta chica, el hospital no nos da nada, ni sus pulseritas de identificación, nada. Sólo vivimos de recuerdos", destacó una mujer que conoce a la pareja.

"Algunas tenemos su cuerpito en un cementerio y otra papis, como en el caso de Cele y Marcos, con mucho esfuerzo lograron juntar la plata para tener descansando a sus bebés en su casa", agregó en un desgarrador mensaje.

El desgarrador mensaje de la mamá de las mellizas

"Hola soy Cele Santos, muchos me conocieron por cuando iba hacer entregas con mi esposo Marcos y yo con la panza lluvia frio nosotros íbamos igual estabamos haciendo todo para tener a nuestras bebés en la mejor condiciones para que no les falte nada. Un dia empezó la pesadilla. 8 de septiembre 12:59 tan indefensas y tan frágiles cuando me dijieron que iban a ser desechos patológicos sus corazoncito no latían más y si yo pagaba por mi cuenta decidí juntar vender todo para tenerlas conmigo. Muchas chicas familias nos dieron una mano la familia que no tenemos nosotros las conocimos haciendo ventas y no nos soltaron la mano... Y por fin llego el dia 21 de septiembre junté hasta lo del alquiler para pagar la cremación y ese día nos entregaron. No las teníamos en vida pero las teniamos al menos en un lugar donde nosotros al menos sentiamos que estaban aca. Y dijimos bueno ahora les vamos a dar paz que descansen y vamos a poner a vender para juntar para el alquiler ya que nos atrasamos mas de 5 meses y recaudamos dinero que cubren 3 meses. En fin fuimos hacer entregas con la esperanza de juntar un poco mas para ir a pagar y cuando vuelvo nos encontramos con la casa en revoltijo nos robaron el corazón se llevaron a nuestras hijas y todo lo que juntamos y esforzamos para pagar la netbook hay estan las fotos videos de cada ecografía. Si esas cajas que vez en fotos hay esta jazmin y anissa y hay una mamá y un papá que estan sufriendo muchisimo. Asi como lees mi historia si vos te llevaste los cofrecitos no te voy a juzgar por favor devolvelo te doy recompensa no te voy a denunciar por favor dame a mis hijas" (sic).

En Mendoza también pasó

En 2018, un hecho similar conmovió a todo Mendoza. En San Carlos, una familia denunció que entraron a robar a su casa y entre las cosas sustraídas, los ladrones se llevaron un cofre azul con las cenizas de su hija, Luján.

En ese entonces, su madre, como Celeste, hizo una desesperada publicación en Facebook que finalmente tuvo éxito. Un vecino encontró en una zanja el cofre azul y se lo llevó.

"Luján volvió a casa", anunciaba la madre mendocina al tiempo del robo.