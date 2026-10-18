Ambulancias truchas, ropa del SAME y remedios: así operaba una banda de los falsos médicos

Los elementos de medicina que se secuestraron en los allanamientos.

Los falsos médicos de Florencio Varela

Se obtuvieron indicios de que los pacientes “serían captados mediante maniobras engañosas y que algunas de las prácticas efectuadas habrían agravado sus patologías”. También se establecieron presuntos vínculos con una empresa radicada en Avellaneda, cuyos empleados derivarían servicios de atención y traslado a la organización, coordinados por su principal referente, de nacionalidad peruana, e integrada por personas de distintas nacionalidades que ejercerían ilegalmente la medicina, además de una contadora pública que estaría vinculada a las maniobras investigadas.

Con los elementos obtenidos, se dictaron las órdenes de detención contra los cabecillas y partícipes de la red, vinculados con presuntas maniobras fraudulentas sobre fondos destinados a prestaciones de salud, entre ellos los correspondientes al PAMI y hasta IOMA.

Con pruebas suficientes, se ordenaron 37 allanamientos en distintos puntos de Buenos Aires que concluyeron con resultado positivo. Se incautaron: 7 ambulancias, autos, motos, autopartes, 57 celulares, notebook, CPU, pendrive, discos rígidos, Tablet, tarjetas microSD, chips, 22 sellos médicos, un sello de contadora, 65 sellos de distintas instituciones médicas, 22 talones de recetario médico, cinco formularios de evaluación médica.

Los elementos de medicina que se secuestraron en los allanamientos.

Al listado se suman 7 tensiómetros, 3 conjuntos de ambos, 19 estetoscopios, un saturómetro, 3 oxímetros, 2 glucómetros, 61 camisolines descartables, dos cajas metálicas con instrumentos quirúrgicos, una caja de cartón con instrumentos quirúrgicos, jeringas varias, agujas varias, gasas, sondas, conjuntos de ambos, 10 bolsas colectoras de orina.

En total 9 acusados fueron detenidos, mientras que otros 20 resultaron aprehendidos. La investigación contra los falsos médicos continúa orientada a determinar el grado de participación de los involucrados y establecer la totalidad de los integrantes de la organización. La causa se encuentra caratulada como asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre y usurpación de títulos y honores.