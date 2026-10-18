Una red de falsos médicos con base en Florencio Varela fue desbaratada tras 37 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, los cuales concluyeron con 9 detenidos, 20 aprehendidos y decenas de elementos de salud incautados.
Ambulancias truchas, ropa del SAME y remedios: así operaba una banda de los falsos médicos
Los pacientes de los falsos médicos serían captados mediante maniobras engañosas y que algunas de las prácticas efectuadas habrían agravado sus patologías
La investigación inició en enero pasado, en la cual se desarrollaron diversas tareas tendientes a identificar a los integrantes de la organización delictiva, con base operativa en Florencio Varela, dedicada presuntamente a la atención domiciliaria y al traslado de pacientes a nosocomios locales y centros especializados mediante prestaciones médicas clandestinas.
Conforme a lo detectado en las tareas realizadas y en las intervenciones telefónicas, los integrantes utilizaban camionetas ploteadas como ambulancias y parcialmente acondicionadas, con personal que ejercería funciones de chofer, enfermería y medicina sin contar con las habilitaciones y matrículas correspondientes.
Los falsos médicos de Florencio Varela
Se obtuvieron indicios de que los pacientes “serían captados mediante maniobras engañosas y que algunas de las prácticas efectuadas habrían agravado sus patologías”. También se establecieron presuntos vínculos con una empresa radicada en Avellaneda, cuyos empleados derivarían servicios de atención y traslado a la organización, coordinados por su principal referente, de nacionalidad peruana, e integrada por personas de distintas nacionalidades que ejercerían ilegalmente la medicina, además de una contadora pública que estaría vinculada a las maniobras investigadas.
Con los elementos obtenidos, se dictaron las órdenes de detención contra los cabecillas y partícipes de la red, vinculados con presuntas maniobras fraudulentas sobre fondos destinados a prestaciones de salud, entre ellos los correspondientes al PAMI y hasta IOMA.
Con pruebas suficientes, se ordenaron 37 allanamientos en distintos puntos de Buenos Aires que concluyeron con resultado positivo. Se incautaron: 7 ambulancias, autos, motos, autopartes, 57 celulares, notebook, CPU, pendrive, discos rígidos, Tablet, tarjetas microSD, chips, 22 sellos médicos, un sello de contadora, 65 sellos de distintas instituciones médicas, 22 talones de recetario médico, cinco formularios de evaluación médica.
Al listado se suman 7 tensiómetros, 3 conjuntos de ambos, 19 estetoscopios, un saturómetro, 3 oxímetros, 2 glucómetros, 61 camisolines descartables, dos cajas metálicas con instrumentos quirúrgicos, una caja de cartón con instrumentos quirúrgicos, jeringas varias, agujas varias, gasas, sondas, conjuntos de ambos, 10 bolsas colectoras de orina.
En total 9 acusados fueron detenidos, mientras que otros 20 resultaron aprehendidos. La investigación contra los falsos médicos continúa orientada a determinar el grado de participación de los involucrados y establecer la totalidad de los integrantes de la organización. La causa se encuentra caratulada como asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre y usurpación de títulos y honores.
En pocas palabras
- Banda de falsos médicos: desbaratada red en Florencio Varela dedicada a traslados y atención clandestina de pacientes.
- Incautaciones significativas: secuestraron siete ambulancias, elementos médicos, ropa del SAME y drogas.
- Detenidos y procesados: 9 personas fueron detenidas y 20 aprehendidas; la causa investiga asociación ilícita y ejercicio ilegal de la medicina.