Accidente fatal: motociclista murió tras perder el control y chocar contra un separador de carril en Maipú

El hecho fue reportado a las 20.34 en el lateral sur de calle Emilio Civit, pasando El Marquesado hacia el este. La víctima circulaba en una Rouser NS 200 de este a oeste cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del vehículo.

El accidente se produjo en Maipú, durante la noche de este sábado. Imagen ilustrativa.

La mecánica del accidente en Maipú

De acuerdo con el parte policial, la moto impactó contra el separador y el conductor cayó sobre la carpeta asfáltica. Como consecuencia del choque, falleció en el lugar.