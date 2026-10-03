Un motociclista murió este sábado por la noche tras un accidente fatal. Perdió el control de su moto, chocó contra un separador de carril en Maipú y perdió la vida, según informó la Policía.
Accidente fatal: motociclista murió tras perder el control y chocar contra un separador de carril en Maipú
El conductor de una Rouser NS 200 falleció en el lugar. El accidente ocurrió en calle Emilio Civit y las causas se investigan.
El hecho fue reportado a las 20.34 en el lateral sur de calle Emilio Civit, pasando El Marquesado hacia el este. La víctima circulaba en una Rouser NS 200 de este a oeste cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del vehículo.
La mecánica del accidente en Maipú
De acuerdo con el parte policial, la moto impactó contra el separador y el conductor cayó sobre la carpeta asfáltica. Como consecuencia del choque, falleció en el lugar.
La información oficial identificó a la víctima únicamente con las iniciales N.M.V.R., sin precisar su edad.
En el lugar trabajaron efectivos de la jurisdicción, personal de Tránsito y de Policía Vial. También intervino personal médico.
En pocas palabras
- Motociclista fallecido: murió tras perder el control de su moto y chocar contra un separador en Maipú.
- Detalles del siniestro: el accidente ocurrió en calle Emilio Civit, la víctima circulaba en una Rouser NS 200.
- Investigación en curso: las causas del siniestro aún se están determinando por parte de las autoridades.