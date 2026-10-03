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Accidente fatal: motociclista murió tras perder el control y chocar contra un separador de carril en Maipú

El conductor de una Rouser NS 200 falleció en el lugar. El accidente ocurrió en calle Emilio Civit y las causas se investigan.

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
La escena del accidente que sufrió el motociclista en Maipú.

La escena del accidente que sufrió el motociclista en Maipú.

Foto: Ministerio de Seguridad.

Un motociclista murió este sábado por la noche tras un accidente fatal. Perdió el control de su moto, chocó contra un separador de carril en Maipú y perdió la vida, según informó la Policía.

El hecho fue reportado a las 20.34 en el lateral sur de calle Emilio Civit, pasando El Marquesado hacia el este. La víctima circulaba en una Rouser NS 200 de este a oeste cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del vehículo.

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El accidente se produjo en Maipú, durante la noche de este sábado. Imagen ilustrativa.

La mecánica del accidente en Maipú

De acuerdo con el parte policial, la moto impactó contra el separador y el conductor cayó sobre la carpeta asfáltica. Como consecuencia del choque, falleció en el lugar.

La información oficial identificó a la víctima únicamente con las iniciales N.M.V.R., sin precisar su edad.

En el lugar trabajaron efectivos de la jurisdicción, personal de Tránsito y de Policía Vial. También intervino personal médico.

En pocas palabras

  • Motociclista fallecido: murió tras perder el control de su moto y chocar contra un separador en Maipú.
  • Detalles del siniestro: el accidente ocurrió en calle Emilio Civit, la víctima circulaba en una Rouser NS 200.
  • Investigación en curso: las causas del siniestro aún se están determinando por parte de las autoridades.
Resumen generado por Thinkindot AI

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