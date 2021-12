¡Polémica! La tremenda frase anti argentino de Valentino, el hijo de Wanda Nara, al llegar al país

Wanda Nara llegó al país y habló con Intrusos: "Yo no le escribo a casados"

Como no podía ser de otra manera, Wanda Nara fue recibida por fotógrafos y periodisas en el aeropuerto que causaron gran sorpresa a sus hijos.

Ya arriba de una combi que los esperaba, Wanda Nara grabó a sus hijos en el viaje hasta su mansión de Nordelta, y Valentino, el hijo mayor de Wanda y Maxi López, sorprendió con sus picantes comentarios.

LOS HIJOS DE WANDA SIN FILTRO

Isabella fue la primera en hablar en el video subido por Wanda Nara. La pequeña le consultó mientras la rubia la filmaba: “¿Mami, vos te diste cuenta de que había mucha gente ahí?”. La manager le respondió “me hacés reír”.

Valentino fue quien siguió y hablando en inglés se mostró poco feliz de estar en el país. “Mon I need to go to Italia, that´s muy home”. En su traducción significa nada mas ni nada menos que “mamá necesito ir a Italia, esa es mi casa”. Al escuchar los dichos de su hijo, Nara reaccionó con un “eeeeeehhhhhh” y cortó el video.

BIKINI EXPLOSIVA

Fiel a su estilo, Wanda Nara no perdió el tiempo y a las pocas horas de su llegada sorprendió a sus fans con una infartante foto en micro-bikini.

"No se vos pero yo estoy ya en modo verano", escribió Wanda junto a una imagen donde se la ve luciendo un sensual diseño con argollas metálicas, parte de su nueva línea de trajes de baño.