La tenista que volvió a jugar con 45 años y venció a las 35 del mundo

venus williams 1 Venus Williams jugó un partido luego de 16 meses oficiales de inactividad y avanzó a octavos de final con 45 años.

A pesar de vencer en sets corridos, el partido estuvo cargado de paridad y Venus Williams necesitó de más de una hora y media para llegar a su definición. Abriendo el partido con un quiebre en cero en su contra, Williams se quedó con el servicio de su rival en tres ocasiones durante la primera manga para definirla en su primera ocasión de set point.

En el segundo parcial la paridad no se rompió: hubo dos breaks por lado hasta que la jugadora de 45 años consiguió quebrar en el séptimo juego, consiguiendo la ventaja que necesitaba y que ya no perdería. Tras cinco match points desaprovechados, Venus cerró uno de los grandes triunfos de su carrera con un saque potente por el revés de su rival, que no pudo superar la red.

Habiendo sumado uno de los triunfos más increíbles de su carrera, Venus Williams deberá volver a las canchas este jueves donde enfrentará a la polaca Magdalena French, 24° en el ranking mundial y quinta máxima favorita al título.