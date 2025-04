Las desgarradoras declaraciones de una leyenda del rugby que conmueven a todos: "El pasado no existe para mí"

Las declaraciones llamaron la atención de todos ya que sirve para visibilizar una problemática que puede seguir afectando a los jugadores de rugby: "No recuerdo muchas cosas. Tengo dos o tres recuerdos de la infancia, pero apenas".

Pero ni siquiera estoy seguro de recordarlos, porque me los contaron.

Su relato es crudo y triste. Se trata de un jugador que ganó la liga inglesa con Sale y anotó seis tries con Francia, obteniendo el Grand Slam del Seis Naciones 2010 y siendo referente para los hinchas quienes valoraban su potencia y entrega que mostraba partido tras partido. Se caracterizaba por sus duros embistes, una mirada perpetrante y un físico avasallador.

Sébastien Chabal expresó que no recuerda los momentos vividos en el rugby, tampoco el nacimiento de su hija. Con respecto a su rica carrera, donde fue apodado El Hombre de las Cavernas, El Anestesista y Hannibal Lecter, expresó: "Cuando hablo de ello en casa con mi esposa, le digo que siento que no fui yo quien jugó al rugby".

Sebastien Chabal3.jpg Una leyenda del rugby que no recuerda que lo fue.

La problemática de las conmociones cerebrales en el rugby

El bufete de abogados británico Rylands Garth informó que ya son 500 los exjugadores que comenzaron a realizar acciones legales contra los organismos rectores del deporte expresando que han sufrido lesiones cerebrales durante sus carreras; se trata tanto profesionales que disputaban la modalidad de 13 jugadores como la de 15.

El panorama para Sébastien Chabal es desolador, porque por más que cobraba alrededor de 800 mil euros anuales porque su perfil era buscado por las marcas internacionales, hoy en día no ha buscado ayuda médica y transmite que no tiene ningún tipo de esperanza con respecto a su salud: "Ir al médico, ¿para qué? Mi memoria no va a volver".

En la entrevista señaló: "Vivo en un presente perpetuo. El pasado no existe para mi. A veces veo reportajes sobre mi propia carrera y me siento como un espectador, como estuvieran hablando de un primo lejano. La gente me felicita por cosas que hice y de las que no guardo ningún recuerdo".

Es una sensación extraña. No sé si de tristeza o simplemente vacío.