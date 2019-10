"No veo a Maradona como técnico de Boca"

Si bien la continuidad o no de Gustavo Alfaro en Boca Juniors es una incógnita, mucho ya se habla de un posible reemplazante de no seguir al mando.

Hugo Perotti, ex jugador Xeneize, analizó a los distintos probables reemplazantes de Lechuga y descartó a Diego Maradona.

"No lo veo en un momento a él para Boca. Por él más que nada. Lo veo más para la lucha, como está con Gimnasia. Él está más allá de Boca. Él anímicamente está mejor para Gimnasia. El Mundo Boca es muy grande y jorobado, él está para más tranquilidad, para ser homenajeado. En Boca si no ganás, hasta él puede sufrir", reconoció el Mono.

Entre los candidatos que sí imagina en Boca están Ricardo Gareca y Martín Palermo, quienes tienen las características que a Perotti le gustan para ocupar uno de los bancos más importantes del fútbol mundial. "Gareca me gusta por la experiencia. Estuvo en Boca y es de selección. Es muy reconocido a nivel sudamericano. Y Martín (Palermo) por lo que fue Martín en Boca. Como técnico no lo vi tanto", indicó.

En esa misma línea, se sumó a las palabras de José Basualdo, quien no imagina a Gabriel Heinze como un potencial candidato a llegar a Boca. "Yo creo que habría otros más potenciales que Heinze. Él recién tuvo su primera batalla en Vélez. Le fue bien y puso muchos chicos, pero en Boca vos no podés hacer eso. No podés poner tantos pibes en la Primera y alternar resultados buenos y malos, con buen y mal juego. La prueba está que Boca es campeón, va puntero, llegó a la semifinal y por no ganarle a River, te estás quedando afuera y te tenés que ir a tu casa", completó Perotti.

