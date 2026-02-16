Fillol habló de la posible vuelta de un importante jugador a la Selección argentina

Embed

Luego añadió: "Me enteré de que el cuerpo técnico y algunos jugadores están tirándole onda para que vuelva a la Selección. Yo por lo que veo, hoy está para jugar, sin ningún tipo de duda".

“Di María está contento, espléndido, vino a terminar su carrera en el país, yo creo que va a estar. Es un presentimiento. Yo creo que lo van a convencer para jugar la próxima Copa del Mundo", resaltó.

Ángel Di María Ángel Di María la sigue rompiendo en Rosario Central.

Di María se retiró de la Selección argentina tras salir campeón de la Copa América 2024.

“No es que no quiera, es que creo que cumplí un ciclo. Conquisté todo lo que deseaba, viene una camada joven detrás y pienso que era el momento de dejarlo. Tras el Mundial de Qatar ya tenía tomada la decisión y los chicos me convencieron para disputar la última Copa América. Terminó de película, siendo campeones y era mi momento. Ahora les toca a otros", dijo el Fideo hace unos días.