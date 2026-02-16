Fillol habló de la posible vuelta de un importante jugador a la Selección argentina

Ubaldo Fillol tiró una bomba. El ex arquero de la Selección argentina dijo que el elenco albiceleste que dirige Lionel Scaloni podría tener un gran refuerzo para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y se trata de Ángel Di María.
Fillol dijo que jugadores e integrantes del cuerpo técnico del elenco nacional estarían intentando convencer a Ángel Di María de volver al equipo campeón del mundo en Qatar 2022.
Fillol, campeón del mundo de 1978, publicó un video en las redes sociales donde elogió al jugador de Rosario Central. Lo veo bien a Di María. Comparándolo con Messi, está en un fútbol competitivo como el argentino en el que no te regalan nada, no te dan espacios, son todas divididas y él anda bien. Está con velocidad, con chispa, está con gol".
Luego añadió: "Me enteré de que el cuerpo técnico y algunos jugadores están tirándole onda para que vuelva a la Selección. Yo por lo que veo, hoy está para jugar, sin ningún tipo de duda".
“Di María está contento, espléndido, vino a terminar su carrera en el país, yo creo que va a estar. Es un presentimiento. Yo creo que lo van a convencer para jugar la próxima Copa del Mundo", resaltó.
Di María se retiró de la Selección argentina tras salir campeón de la Copa América 2024.
“No es que no quiera, es que creo que cumplí un ciclo. Conquisté todo lo que deseaba, viene una camada joven detrás y pienso que era el momento de dejarlo. Tras el Mundial de Qatar ya tenía tomada la decisión y los chicos me convencieron para disputar la última Copa América. Terminó de película, siendo campeones y era mi momento. Ahora les toca a otros", dijo el Fideo hace unos días.