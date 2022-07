Fabrizio Angileri en el Getafe: "Con ganas de triunfar"

►Te puede interesar: Fabrizio Angileri ya es jugador del Getafe de España

angileri 3.jpg Fabrizio Angileri con Rubén Reyes, director deportivo del Getafe

"Quiero aportar al grupo tanto dentro como fuera. Las grandes cosas se logran con unión y si me toca jugar intentaré hacerlo de la mejor manera y si no apoyaré como pueda. Tengo la posibilidad de poder demostrar y estoy contento con esta oportunidad", dijo el Turquito, quien debutó como profesional en Godoy Cruz.

"Las últimas temporadas en River tuve la suerte de tener ofertas de otros clubes, pero la de Getafe me sedujo. Pregunté a muchos colegas con pasado aquí, me hablaron maravillas y la posibilidad de la gestión e interés hicieron el resto. A uno lo motiva eso", dijo Fabrizio Angileri quien llega al club con doble nacionalidad argentino-italiana y firmó un contrato por 4 años con el club de las afueras de Madrid.

Presentación de Fabrizio Angileri con el Getafe

"He tenido la oportunidad de tener un buen rendimiento en River y me siento un jugador con experiencia. Creo que puedo explotar mis virtudes y ya estoy con ganas de jugar”, dijo con confianza el mendocino.

Fabrizio Angileri debutó como profesional en Godoy Cruz, donde estuvo entre 2012 y 2019 acumulando 110 partidos y 4 goles; luego fue transferido a River donde sumó 68 encuentros, 4 tantos y 5 títulos antes del conflicto que lo llevó a no renovar su contrato y estar los últimos 6 meses separado del plantel.

Getafe finalizó 15to. en la última temporada de la Liga española con 8 victorias, 15 empates y 15 derrotas.