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TORNEO CLAUSURA

Boca Juniors juega con Talleres de Córdoba en La Bombonera

Por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca enfrenta a Talleres pensando en la Tabla Anual

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Boca Juniors busca en casa superar a Talleres, para desbancar en la Tabla Anual a Independiente Rivadavia.

Boca Juniors busca en casa superar a Talleres, para desbancar en la Tabla Anual a Independiente Rivadavia.

En la segunda jornada de la 13ª fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors recibe la visita del colero Talleres de Córdoba, en una semana complicada, donde los de Arruabarrena están con la mente en varios focos: la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana, la tabla anual y los lesionados.

El encuentro se disputa en el Estadio Alberto J. Armando -La Bombonera-, controlado por el árbitro Luis Lobo Medina, apoyado en el VAR por José Carreras.

Boca de ubica en el 3° puesto del Grupo A, con 21 puntos, con el pasaje al Reducido casi asegurado, pero con el gran objetivo de trepar en la Tabla Anual, donde comparte el segundo puesto con Argentinos Juniors (51), debajo de Independiente Rivadavia (52).

El partido

Boca recibe a Talleres con un mix de titulares y suplentes

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