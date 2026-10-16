Boca Juniors juega con Talleres de Córdoba en La Bombonera

El encuentro se disputa en el Estadio Alberto J. Armando -La Bombonera-, controlado por el árbitro Luis Lobo Medina, apoyado en el VAR por José Carreras.

Boca de ubica en el 3° puesto del Grupo A, con 21 puntos, con el pasaje al Reducido casi asegurado, pero con el gran objetivo de trepar en la Tabla Anual, donde comparte el segundo puesto con Argentinos Juniors (51), debajo de Independiente Rivadavia (52).