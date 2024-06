Ya miden a Karina, Javier deja al interior sin obras y Alfredo mira para otro lado

Javier y Karina Milei.webp Karina Milei podría ser para muchos la sucesora de su hermano Javier si el gobierno de las "fuerzas del cielo” logra sobrevivir airoso.

A los números

En Córdoba, distrito casi mellizo a Mendoza en el porcentaje de votos que sacó Milei superando en ambas provincias el 70% en el balotaje, ya están preguntando cómo les cae Karina, quien podría ser para muchos la sucesora de su hermano si el gobierno de las "fuerzas del cielo” logra sobrevivir airoso.

La consultora Grupo Feedback -que se caracteriza por hacer sólo encuestas presenciales dirigidas por Gastón Toro, un encuestador que anduvo por Mendoza el año pasado y acertó con los números- hizo un muestreo sobre la imagen del gobierno y sus integrantes.

El 28% de los cordobeses opinó positivamente sobre la figura de la hermana presidencial, un pedazo idéntico de la torta opinó negativamente y el 26% lo hizo de manera regular. El restante 18% dijo no conocerla o prefirió no opinar. Nada mal para quien todavía no se anunció candidata y vendía tortas hasta el año pasado.

El sondeo preguntó sobre la imagen del Presidente y si bien se mantiene alta, también ha caído. ¿Qué pasa en Mendoza? La tendencia sería similar: altos índices de aprobación pero con una leve tendencia a la baja, aunque al no tener opositores sólidos aún puede sonreír. Los encuestólogos no darán abasto estos años auscultando las oscilaciones de la opinión pública.

Milei en Córdoba.jpg Javier Milei en el acto del 25 de Mayo en Córdoba, donde ha caído su imagen positiva. Noticias Argentinas

La política en el espejo de un reality

El estilo irreverente y gritón entró en crisis. Juliana, Furia Scaglione, una participante de Gran Hermano, que a falta de ficción en la pantalla chica se convirtió en la nueva Natalia Oreiro, cayó en desgracia al ser eliminada del show.

La chica malvada del barrio se comió una pared y se machucó el hocico. Igual sigue con vida y puede salvarse como si nada hubiera pasado. Cualquier parecido con la política vernácula es pura casualidad.

La misma semana en la que la jugadora más atrevida y cruel de GH -para el formato televisivo sería la jugadora perfecta- abandonó la casa del encierro, el presidente Javier Milei comenzó a experimentar descensos en sus impresionantes picos de popularidad.

¿Será que esa forma dura de encarar las cosas de la vida tuvo un traspié o simplemente que la evolución del día a día intoxicado de redes sociales y otras virtualidades lleva a que la gente se enamore y se desenamore de las personas como quien cambia de calzón?

Milei nació y creció al abrigo del odio social a los políticos. Su campaña y sus primeros meses de gestión reflejan en el discurso presidencial el rechazo a la “casta”, siempre él poniéndose del otro lado, un no casta, claro. ¿Hasta cuándo se sostiene ese relato?

furia.jpg El estilo irreverente y gritón entró en crisis. Juliana Scaglione, Furia, participante de Gran Hermano, cayó en desgracia al ser eliminada.

Casta radical para todos y todas

Entre los radicales hay quienes juegan a la paz súbdita y temerosa y otros díscolos que se le animan a cantarle las 40 en la cara al Presidente. Entre los últimos, están el senador nacional y presidente de la UCR, Martín Lousteau, único de su bloque en votar en contra de la Ley Bases, y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, quien le dijo en la cara a Milei el Día de la Bandera en Rosario: “Presidente, mire al interior productivo que nos faltan obras de infraestructura para desarrollarnos y para poder desplegar todo el potencial que tiene nuestro país”. El team díscolo sumó también al ex gobernador Julio Cobos.

En el primer grupo encontramos, entre otros, al actual gobernador Alfredo Cornejo, quien camina por una cornisa peligrosa en la que avanza apoyando al gobierno nacional concentrado más en el futuro electoral y en la jugada que podrían hacer los libertarios en la provincia que en los intereses mendocinos.

Cornejo está tranquilo porque cuenta con los recontra famosos 1.023 millones de dólares para usar durante su gestión.

El gasoducto de la discordia

El intendente de San Rafael, Omar Félix, salió esta semana con los tapones de punta a pedir que la Nación termine una obra de gasoducto clave para el desarrollo sureño a la que sólo le falta el 10% para estar concluida y que increíblemente el gobernador no metió en la lista de pedidos que le hizo a Guillermo Francos cuando negociaron los votos en el Senado de Rodolfo Suarez y Mariana Juri para la Ley Bases.

¿Pueden las diferencias político ideológicas entre el Norte y el Sur resultar tan salvajes al momento de tachar obras que permanecen inconclusas con caños subterráneos deteriorándose por el paso del tiempo?

gasoducto san rafael.jpg El intendente de San Rafael, Omar Félix, reclama la terminación del gasoducto que beneficiará a 30.000 vecinos en el Sur. Sólo le falta el 10%.

Los hechos hablan por sí solos: Cornejo acordó con el gobierno nacional un puñado de obras y dejó afuera la finalización de un gasoducto que podría habilitar cerca de 30 mil nuevas conexiones de gas industriales y domiciliarias en el Sur de la provincia.

Milei empieza a acusar recibo vía encuestas y reclamos por su desprecio hacia el interior profundo del país. Félix dijo sin vueltas que tanto el Presidente como el gobernador discriminan al interior al dejarlo sin obras que resultan fundamentales para reactivar el trabajo y el desarrollo.

