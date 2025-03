¿Si empezamos la Vendimia en Diciembre?

enoturismo mendoza 2.jpg El enoturismo es una fortaleza de Mendoza, pero las propuestas están desarticuladas. Imagen ilustrativa.

¿Cómo es posible que dos o más eventos que celebran lo mejor de Mendoza no se junten sin potenciarse mutuamente? ¿Cómo puede ser que tengamos la oportunidad de generar experiencias turísticas completas y, en cambio, terminemos ofreciendo eventos aislados? Seguimos apostando al impacto visual de los espectáculos, pero dejamos de lado la posibilidad de construir experiencias inmersivas, innovadoras y sostenibles. Mendoza tiene todo para hacerlo, pero todavía no logramos crear un relato común que haga que cada fiesta, cada festival y cada actividad sean parte de una misma gran experiencia vendimial.

Si Mendoza ha logrado posicionarse con éxito gracias a su fiesta máxima, ¿por qué no pensamos en un concepto de Vendimia ampliado, que abarque toda la temporada de verano? Un modelo en el que la identidad vendimial no se limite a la semana de los actos centrales, sino que actúe como un hilo conductor que conecte todas las experiencias turísticas, culturales y gastronómicas de la provincia desde diciembre hasta marzo. Convertirla en una plataforma aún más poderosa, repensando su alcance y que su identidad trascienda el calendario actual.

Pero esta transformación no depende de una sola institución, ni de un gobierno. La Vendimia no tiene un único dueño: le pertenece a todos los que vivimos y amamos Mendoza. La construcción de una plataforma vendimial que integre, que emocione y que realmente ponga en valor nuestra identidad es responsabilidad de cada uno de los actores que forman parte de este fenómeno: productores, bodegueros, artistas, municipios, emprendedores y cada mendocino que siente orgullo de su tierra. Porque si hay algo que nos ha enseñado la Vendimia es que, cuando trabajamos juntos, podemos hacer de Mendoza un lugar único, no solo por su historia, sino por su capacidad de innovar y seguir sorprendiendo al mundo.

¡Salud y feliz Vendimia!