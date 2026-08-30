Uno de los temas del momento cuando de adolescentes y jóvenes se trata, es el fenómeno viral conocido como farmear aura. Para muchos adultos este tipo de manifestaciones ha resultado algo absurda y hasta ridícula. Sin embargo, eventos de estas características no pueden ser reducidos a una cuestión de gusto. Es más, sería positivo tener una mirada reflexiva acerca de las prácticas sociales contemporáneas que inciden en los modos de interacción social y convivencia de los chicos.
Farmear Aura, mucho más que una moda
Farmear aura divide a los adultos entre el rechazo y la curiosidad. Pero antes de juzgarlo como una moda ridícula, vale la pena entender qué hay detrás
La expresión farmear viene de la cultura gamer. En la jerga de los videojuegos hace referencia a la repetición de una acción para obtener beneficios. Por su parte, la palabra aura se aleja de su significado esotérico, para pasar a tener que ver con la actitud, estilo, carisma y seguridad que proyecta una persona en las redes y en el mundo de la cultura digital. El farmeo de aura empezó como un reto viral en las redes sociales y migró hacia una práctica social presencial.
Esta dinámica colectiva consiste en un duelo sin contacto físico en el cual dos jóvenes se retan cara a cara mostrando su mejor estilo sin hablar, mientras el público decide quién gana mediante aplausos y gritos según su actitud, la confianza y autenticidad.
Sin embargo, la cosa no es tan sencilla. Durante las batallas de aura, para sumar puntos hay una serie de códigos que se replican como: levantar las palmas y moverlas de forma alternada, mantener la mirada fija y tensar la mandíbula para proyectar superioridad y dar pasos seguros y desafiantes para impresionar al público.
Hasta aquí podría pensarse que es una forma de cultivar presencia para los nativos digitales de 14 a 20 años. Pero no se trata sólo de eso. También les permite tomar posesión de un espacio público como la plaza, experimentar la libertad y fortalecer su pertenencia a un grupo. Entrenarse para la vida adulta implica, la conquista paulatina del territorio y la socialización autónoma.
En varios casos, sea por una cuestión de brecha generacional o porque se percibe como algo ridículo (que da cringe) y forzado (que es un fake), el farmear aura ha generado rechazo social en algunos sectores de la sociedad.
Sin embargo, más que criticar hay que interpretar. Si lo observamos como un fenómeno que favorece la socialización y el encuentro presencial, fomenta confianza y la pérdida del miedo al ridículo, al tiempo que estimula la creatividad y el libre desarrollo de la personalidad, la cosa cambia. Además, si entendemos que es preferible que los chicos opten por una actividad grupal al aire libre, en lugar de estar con el celular consumiendo contenidos de modo pasivo y aislado, podremos entender que esta no es cuestión de juicio de gusto.
En fin, sería interesante que los adultos inauguremos prácticas presenciales lúdicas y creativas que cuestionen nuestros patrones de comportamiento y nos inviten a ser más auténticos.
En pocas palabras
- Farmeo de aura: es un fenómeno viral que nació en la cultura gamer y migró a la vida presencial: duelos sin contacto físico donde dos jóvenes muestran su estilo, actitud y confianza mediante gestos codificados (palmas, mirada fija, pasos desafiantes), mientras el público define al ganador con aplausos.
- Bajo la lupa de los adultos: muchos lo consideran ridículo, forzado o "cringe", y tienden a descartarlo como una simple moda pasajera propia de la brecha generacional, sin detenerse a analizar qué función cumple.
- Comprender el fenómeno: la práctica ayuda a los chicos a perder el miedo al ridículo, ganar confianza, ocupar el espacio público y socializar cara a cara en lugar de consumir contenido pasivamente en el celular.