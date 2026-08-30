Farmear Aura, mucho más que una moda

Los duelos de farmear el aura se convierten en eventos multitudinarios. Una muestra de ello, fue lo ocurrido en el Parque Metropolitano de Maipú. Nicolás Rios / Diario UNO

Sin embargo, la cosa no es tan sencilla. Durante las batallas de aura, para sumar puntos hay una serie de códigos que se replican como: levantar las palmas y moverlas de forma alternada, mantener la mirada fija y tensar la mandíbula para proyectar superioridad y dar pasos seguros y desafiantes para impresionar al público.

Hasta aquí podría pensarse que es una forma de cultivar presencia para los nativos digitales de 14 a 20 años. Pero no se trata sólo de eso. También les permite tomar posesión de un espacio público como la plaza, experimentar la libertad y fortalecer su pertenencia a un grupo. Entrenarse para la vida adulta implica, la conquista paulatina del territorio y la socialización autónoma.

En varios casos, sea por una cuestión de brecha generacional o porque se percibe como algo ridículo (que da cringe) y forzado (que es un fake), el farmear aura ha generado rechazo social en algunos sectores de la sociedad.

Bailes, piruetas, vestimentas y códigos de conducta que enseñan a entrar en el mundo de los adultos. Nicolás Rios / Diario UNO

Sin embargo, más que criticar hay que interpretar. Si lo observamos como un fenómeno que favorece la socialización y el encuentro presencial, fomenta confianza y la pérdida del miedo al ridículo, al tiempo que estimula la creatividad y el libre desarrollo de la personalidad, la cosa cambia. Además, si entendemos que es preferible que los chicos opten por una actividad grupal al aire libre, en lugar de estar con el celular consumiendo contenidos de modo pasivo y aislado, podremos entender que esta no es cuestión de juicio de gusto.

En fin, sería interesante que los adultos inauguremos prácticas presenciales lúdicas y creativas que cuestionen nuestros patrones de comportamiento y nos inviten a ser más auténticos.