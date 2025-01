Snowboard: Hofmeister y Cavieziel brillaron en la Copa del Mundo

La alemana Ramona Theresia Hofmeister, que había arrancado la temporada con algunos altibajos, volvió con todo. En Bansko, Bulgaria, sumó su tercera victoria consecutiva, venciendo en la final a la japonesa Tsubaki Miki, actual líder de la general. Con este resultado, Hofmeister cerró un fin de semana perfecto, que incluyó dos triunfos individuales y un segundo puesto en la competencia por equipos.

Embed - FIS Snowboard Racing on Instagram: "An action-packed weekend of alpine snowboarding wrapped up in the stunning Pirin Mountains at Bansko, Bulgaria! Huge thanks to @bg.ski.federation and @bansko.official for hosting such an incredible event and providing the perfect stage for riders to shine in back-to-back Parallel Giant Slalom races. The weekend delivered epic showdowns, an electric atmosphere, a fantastic crowd, sunny skies, and perfect snow conditions - pushing the competition to its peak! With 9 different athletes claiming podium spots, special shoutouts to @ramona_hofmeister for securing two victories and to @andreas_prommegger and @dariocaviezel for earning their first top spots of the season! Congrats to all the athletes for an unforgettable weekend. Hats off, Bansko! #fissnowboardalpine #worldcupbansko"