Esquí alpino: la FIS confirmó el calendario de la Copa del Mundo 2026-2027

Copper Mountain, en Colorado, recibirá a los hombres el 28 y 29 de noviembre, con un super-G y un slalom gigante. La estación volverá al calendario después de su debut como sede de la Copa del Mundo en 2025.

En las mismas fechas, Killington, Vermont, será escenario de las pruebas femeninas de slalom gigante y slalom. La estación regresará después de ausentarse la temporada pasada por trabajos en el sistema de producción de nieve y la renovación de medios de elevación.

La actividad continuará en diciembre. Las mujeres disputarán dos slaloms gigantes en Tremblant, Canadá, el 5 y 6 de diciembre, mientras que los hombres competirán en Beaver Creek, Colorado, entre el 3 y el 6. El programa masculino incluirá dos descensos, un super-G y un slalom gigante.

Beaver Creek también recibirá a las mujeres del 11 al 13 de diciembre, con dos descensos y un super-G en la pista Birds of Prey. La estación ya había organizado pruebas femeninas en 2024, cuando la austríaca Cornelia Hütter ganó el descenso y la italiana Sofia Goggia se impuso en el super-G.

Italia suma una carrera nocturna en Alta Badia

El calendario europeo tendrá una novedad destacada en Alta Badia. La estación italiana organizará un slalom nocturno masculino el 21 de diciembre, después de instalar iluminación artificial en la pista.

La incorporación se suma a la tradición de la Gran Risa, uno de los escenarios más reconocidos del circuito de slalom gigante. La carrera nocturna ampliará el programa de la estación durante una de las semanas centrales de la temporada navideña.

Italia también tendrá una agenda intensa en enero. Val di Fassa recibirá un descenso y un super-G femeninos el 9 y 10 de enero, mientras que Cortina d’Ampezzo organizará dos descensos y un super-G entre el 15 y el 17.

Cortina volverá así a la Copa del Mundo después de haber sido sede de las pruebas olímpicas femeninas de velocidad en febrero de 2026.

En Austria, Flachau incorporará dos competencias nocturnas femeninas: un slalom gigante el 4 de enero y un slalom el 5. Además, Gosau debutará como sede de la Copa del Mundo los días 28 y 29 de diciembre, con un slalom gigante y un slalom femeninos, en reemplazo de Lienz.

En Francia, Courchevel quedó confirmada como sede del slalom femenino del 22 de diciembre, una de las fechas que todavía estaban pendientes en el calendario provisional.

Åre pasa al circuito masculino y Narvik vuelve después de tres décadas

Uno de los cambios más significativos será el paso de Åre, Suecia, del calendario femenino al masculino. La estación recibirá un slalom gigante el 13 de marzo y un slalom el 14. Los hombres volverán a competir allí por primera vez desde 2018.

Åre tiene un lugar especial en la trayectoria de Mikaela Shiffrin, que consiguió allí su primera victoria en la Copa del Mundo, en un slalom nocturno disputado en diciembre de 2012, cuando tenía 17 años.

Las mujeres, en cambio, competirán en Soldeu, Andorra, el 6 y 7 de marzo, con pruebas técnicas, y después viajarán a Narvik, Noruega, para disputar carreras de velocidad el 12 y 13 de marzo.

Narvik no recibe una prueba de la Copa del Mundo desde 1996 y se prepara para organizar el Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 2029. La ubicación definitiva de las carreras todavía está pendiente de confirmación, mientras avanzan los trabajos de infraestructura y logística.

El calendario masculino también contempla el regreso de Chamonix, Francia, con un slalom el 30 de enero. Saalbach, Austria, albergará un descenso y un super-G el 27 y 28 de febrero.

En el circuito femenino, Garmisch-Partenkirchen, Alemania, reemplazará a Lenzerheide, Suiza, con dos descensos en esas mismas fechas.

El Mundial de Crans-Montana, una de las citas centrales

Más allá de las pruebas de la Copa del Mundo, el invierno tendrá como uno de sus principales acontecimientos el Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 2027, que se disputará en Crans-Montana, Suiza, del 1 al 14 de febrero.

Los mejores especialistas competirán por los títulos mundiales en las distintas disciplinas. A diferencia de las carreras del circuito, los resultados del campeonato no se contabilizarán para las clasificaciones de la Copa del Mundo.

La temporada concluirá con las finales en Sun Valley, Idaho, del 22 al 25 de marzo. Allí competirán los 25 mejores atletas de cada disciplina, con cuatro pruebas masculinas y cuatro femeninas.

La organización de los viajes, otro eje del calendario

La distribución de las carreras vuelve a poner el foco en los desplazamientos entre Europa y Norteamérica, una cuestión que genera debate por sus costos y su impacto ambiental.

La concentración de pruebas norteamericanas al comienzo de la temporada y el regreso de las finales a Sun Valley apuntan a una organización geográfica más ordenada. El calendario ofrece así una oportunidad para reducir viajes entre continentes y dar mayor continuidad a las competencias en Estados Unidos y Canadá.

La temporada 2026-2027 comenzará el 24 de octubre en Sölden y tendrá su cierre cinco meses después en Sun Valley, con un recorrido que combina las sedes tradicionales del esquí alpino con nuevos escenarios y cambios en el programa de varias de sus principales figuras.