California: Anticipan un invierno de esquí con El Niño y nevadas récord

¿Cuándo abren los centros de esquí de California?

Mammoth Mountain tiene previsto inaugurar la temporada el viernes 13 de noviembre y sería el primer centro de esquí de California en abrir sus pistas. El complejo ya recibió las primeras nevadas del invierno el 28 de septiembre, cuando una ligera capa de nieve cubrió McCoy Station.

Una semana más tarde, el viernes 20 de noviembre, está previsto el inicio de la temporada en Heavenly Mountain Resort y Northstar. Palisades Tahoe, otro de los principales destinos de esquí del estado, apunta al miércoles 25 de noviembre.

La última semana de noviembre tendrá otras cinco aperturas programadas. Bear Valley, Boreal Mountain Resort, Mt. Baldy, Ski China Peak y Sugar Bowl prevén recibir a los primeros esquiadores el viernes 27.

Durante diciembre se sumarán otros centros, con las últimas inauguraciones previstas para el sábado 26. Las fechas, sin embargo, podrían modificarse según las condiciones meteorológicas y la cantidad de nieve disponible.

Calendario de aperturas de esquí en California (2026)

13 de noviembre: Mammoth Mountain.

20 de noviembre: Heavenly Mountain Resort y Northstar.

25 de noviembre: Palisades Tahoe.

27 de noviembre: Bear Valley, Boreal Mountain Resort, Mt. Baldy, Ski China Peak y Sugar Bowl.

4 de diciembre: Kirkwood.

11 de diciembre: Donner Ranch.

12 de diciembre: Tahoe Donner.

18 de diciembre: Soda Springs.

19 de diciembre: June Mountain.

26 de diciembre: Dodge Ridge Mountain Resort, Homewood Mountain Resort, Mt. Shasta Ski Park, Sierra-at-Tahoe y Yosemite Ski & Snowboard Area.

El Niño, clave para las expectativas de nieve en California

La posibilidad de un invierno con grandes acumulaciones de nieve genera expectativas entre los esquiadores, especialmente después de una temporada 2025-2026 que presentó dificultades en buena parte del oeste estadounidense.

Los ríos atmosféricos previstos podrían aportar precipitaciones importantes a las montañas de California. Sin embargo, para que esas condiciones se traduzcan en una buena temporada de esquí también serán determinantes las temperaturas, la altura a la que caiga la nieve y la frecuencia de las tormentas.

Por ahora, Mammoth Mountain encabeza el calendario de aperturas, con la mira puesta en mediados de noviembre. El resto de los centros se prepara para sumarse progresivamente, a la espera de que los pronósticos se traduzcan en buenas condiciones para disfrutar de la montaña.