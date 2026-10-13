California renueva sus expectativas para la temporada de esquí 2026-2027. Tras un invierno complicado para los deportes de nieve en el oeste de Estados Unidos, los pronósticos anticipan la posibilidad de una temporada con abundantes precipitaciones e incluso nevadas récord. La influencia del fenómeno de El Niño promete un invierno con nevadas excepcionales y un aluvión de tormentas en la región.
California: Anticipan un invierno de esquí con El Niño y nevadas récord
El fenómeno El Niño promete un invierno con nevadas excepcionales y un aluvión de tormentas en California, con Mammoth Mountain abriendo el 13 de noviembre
Según las previsiones de AccuWeather, el invierno podría estar marcado por una sucesión de tormentas provenientes del océano Pacífico, incluidos varios ríos atmosféricos, capaces de transportar grandes cantidades de humedad. La actividad se concentraría inicialmente en el centro y el norte de California y, a medida que avance la temporada, podría desplazarse hacia el sur, en dirección a Los Ángeles y San Diego.
El escenario está vinculado a la posible influencia de un episodio intenso de El Niño, un fenómeno climático que modifica los patrones atmosféricos y puede alterar las precipitaciones en distintas regiones de Estados Unidos. De todos modos, se trata de un pronóstico estacional y las condiciones definitivas dependerán de la evolución del tiempo durante los próximos meses.
¿Cuándo abren los centros de esquí de California?
Mammoth Mountain tiene previsto inaugurar la temporada el viernes 13 de noviembre y sería el primer centro de esquí de California en abrir sus pistas. El complejo ya recibió las primeras nevadas del invierno el 28 de septiembre, cuando una ligera capa de nieve cubrió McCoy Station.
Una semana más tarde, el viernes 20 de noviembre, está previsto el inicio de la temporada en Heavenly Mountain Resort y Northstar. Palisades Tahoe, otro de los principales destinos de esquí del estado, apunta al miércoles 25 de noviembre.
La última semana de noviembre tendrá otras cinco aperturas programadas. Bear Valley, Boreal Mountain Resort, Mt. Baldy, Ski China Peak y Sugar Bowl prevén recibir a los primeros esquiadores el viernes 27.
Durante diciembre se sumarán otros centros, con las últimas inauguraciones previstas para el sábado 26. Las fechas, sin embargo, podrían modificarse según las condiciones meteorológicas y la cantidad de nieve disponible.
Calendario de aperturas de esquí en California (2026)
- 13 de noviembre: Mammoth Mountain.
- 20 de noviembre: Heavenly Mountain Resort y Northstar.
- 25 de noviembre: Palisades Tahoe.
- 27 de noviembre: Bear Valley, Boreal Mountain Resort, Mt. Baldy, Ski China Peak y Sugar Bowl.
- 4 de diciembre: Kirkwood.
- 11 de diciembre: Donner Ranch.
- 12 de diciembre: Tahoe Donner.
- 18 de diciembre: Soda Springs.
- 19 de diciembre: June Mountain.
- 26 de diciembre: Dodge Ridge Mountain Resort, Homewood Mountain Resort, Mt. Shasta Ski Park, Sierra-at-Tahoe y Yosemite Ski & Snowboard Area.
El Niño, clave para las expectativas de nieve en California
La posibilidad de un invierno con grandes acumulaciones de nieve genera expectativas entre los esquiadores, especialmente después de una temporada 2025-2026 que presentó dificultades en buena parte del oeste estadounidense.
Los ríos atmosféricos previstos podrían aportar precipitaciones importantes a las montañas de California. Sin embargo, para que esas condiciones se traduzcan en una buena temporada de esquí también serán determinantes las temperaturas, la altura a la que caiga la nieve y la frecuencia de las tormentas.
Por ahora, Mammoth Mountain encabeza el calendario de aperturas, con la mira puesta en mediados de noviembre. El resto de los centros se prepara para sumarse progresivamente, a la espera de que los pronósticos se traduzcan en buenas condiciones para disfrutar de la montaña.
En pocas palabras
- El Niño: Promete nevadas excepcionales y un aluvión de tormentas en California.
- Temporada de esquí: Anticipan un invierno con nevadas récord para la temporada 2026-2027.
- Aperturas: Mammoth Mountain abrirá el 13 de noviembre, seguido por otros centros.