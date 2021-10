Una mujer morirá por eutanasia y lo festeja

La condición que estableció la institución es que pueden acceder a este derecho las personas padezcan "un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable".

Sepúlveda solicitó la eutanasia el pasado 27 de julio, apenas cuatro días después de la sentencia de la Corte Constitucional. El 6 de agosto celebró la aceptación y la fecha del procedimiento para su muerte se fijó para el 10 de octubre a las 7.30 hora de Colombia.

"Estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos", dijo Sepúlveda.

Y espera su final, aunque parezca increíble, festejando: "Tengo buena suerte. Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento, me río más, duermo más tranquila". Martha dice sentirse feliz con morir el próximo domingo y que ello se debe a lo que ha sufrido con su enfermedad: "Con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es descansar. No quiero sufrir más. Estoy cansada. Lucho por descansar".