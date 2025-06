Tensión en Medio Oriente luego de un ataque con misiles de Israel sobre Irán

El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó la ofensiva y advirtió que “se esperan ataques con misiles y drones contra Israel y su población civil”, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió continuar la operación “los días que sea necesario”. Como consecuencia de toda esta situación, el crudo Brent subió 5%.

Israel Teheran 2.jpg Indicaron que el bombardeo de Israel hacia Irán apuntó a objetivos nucleares. Foto: Red X

En la capital iraní se reportaron columnas de humo sobre el barrio occidental de Chitgar, aunque no hay centros nucleares en esa zona. Hasta el momento no se informó de víctimas ni daños confirmados en los complejos de Natanz, Fordow o Arak. La televisión estatal iraní reconoció detonaciones pero no precisó blancos.