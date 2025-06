Donald Trump abandonó el G7 y activó el Consejo de Seguridad por la tensión entre Israel e Irán

La decisión del mandatario fue confirmada por el conductor Lawrence Jones, del programa FOX & Friends, quien indicó en su cuenta de X que Donald Trump dejó de forma anticipada la cumbre de líderes en Kananaskis, Alberta, para regresar a Washington y seguir de cerca el desarrollo del conflicto en Medio Oriente.

Guerra Israel-Irán.jpg Bombardeos de Irán a Tel Aviv.

Donald Trump ya había adelantado en las últimas horas que no permitiría que Irán acceda a armas nucleares, y reiteró su postura con un mensaje contundente en redes: “IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!”.