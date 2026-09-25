Autos eléctricos: el regreso del legendario Citroën 2 CV

El anuncio forma parte del plan estratégico "FaSTLAne 2030" del grupo Stellantis (al que pertenece Citroën), con el objetivo de liderar el mercado de la movilidad eléctrica asequible y urbana.

Un ícono del pasado adaptado a la movilidad del futuro

La propuesta de la firma francesa busca recuperar la esencia del modelo original sin caer únicamente en la nostalgia, adaptándolo a las nuevas normativas de movilidad urbana: