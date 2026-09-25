El mundo automotriz suma una novedad que combina nostalgia e innovación: Citroën confirmó el regreso del icónico 2 CV, el modelo económico y versátil que dejó de fabricarse en 1990. En esta nueva etapa, el clásico renacerá transformado en un auto eléctrico al 100%.
Autos eléctricos: el regreso del legendario Citroën 2 CV
La marca francesa anunció el retorno de uno de los autos más populares y queridos de la historia de la industria automotriz. Debutará a fines de 2026 dentro de su estrategia de movilidad accesible.
El anuncio forma parte del plan estratégico "FaSTLAne 2030" del grupo Stellantis (al que pertenece Citroën), con el objetivo de liderar el mercado de la movilidad eléctrica asequible y urbana.
Un ícono del pasado adaptado a la movilidad del futuro
La propuesta de la firma francesa busca recuperar la esencia del modelo original sin caer únicamente en la nostalgia, adaptándolo a las nuevas normativas de movilidad urbana:
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Filosofía accesible: ofrecer un auto eléctrico, sencillo y económico para democratizar el acceso a las nuevas tecnologías.
Diseño e identidad: mantendrá el espíritu práctico, la versatilidad y el carácter distintivo que hicieron famoso al TPV (Toute Petite Voiture).
Innovación centrada en lo esencial: en lugar de añadir lujos innecesarios, el diseño se enfoca en resolver las necesidades diarias del conductor urbano.
Presentación oficial: citroën revelará todos los detalles y el diseño definitivo durante el Salón del Automóvil de París en octubre de 2026.
"El nuevo 2 CV perpetuará ese espíritu, no por nostalgia, sino reinventando su sencillez y accesibilidad para el mundo actual. Eléctrico. Esencial. Asequible. Humano", destacó Xavier Chardon, Director General de Citroën.
La historia del 2 CV: del "patito feo" a un éxito global
El Citroën 2 CV es una de las mayores leyendas de la industria automotriz global y cuenta con un fuerte arraigo en la historia argentina:
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Origen rural (1936): nació bajo el proyecto TPV. El objetivo inicial expresado por Pierre-Jules Boulanger era transportar a cuatro personas y 50 kg de equipaje o productos agrícolas a 50 km/h con muy bajo consumo.
Freno por la guerra (1939): con 250 prototipos listos, el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a esconder o destruir las unidades para evitar el espionaje.
Lanzamiento y fenómeno (1948): se presentó oficialmente el 7 de octubre de 1948 en el Salón de París. Aunque la prensa lo apodó inicialmente el "patito feo" por su estilo austero, el público lo adoptó masivamente, alcanzando listas de espera de hasta cinco años.
Huella en Argentina (1960): comenzó a fabricarse en el país en 1960, convirtiéndose rápidamente en el auto favorito de la clase trabajadora y los jóvenes gracias a su durabilidad y bajo costo de mantenimiento.
El fin de una era (1990): la producción mundial finalizó el 27 de julio de 1990 en la planta de Mangualde, Portugal, tras haber superado las 5 millones de unidades fabricadas.
Con este relanzamiento, Citroën busca reenamorar a una nueva generación con una propuesta moderna, limpia y fiel a las raíces del auto que movilizó a millones.
En pocas palabras
- Regreso del Ícono: Citroën lanzará una versión 100% eléctrica del legendario 2 CV en 2026.
- Movilidad Accesible: El nuevo modelo busca democratizar el acceso a la tecnología eléctrica, manteniendo la esencia práctica y económica del original.
- Presentación: Todos los detalles se revelarán en el Salón de París de octubre de 2026.