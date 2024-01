Lali Espósito: "Estoy orgullosa de jugármela"

Luego dijo: “Pensaba en cómo hacer para plasmar todo lo increíble del 2023. Los momentos imborrables de este año son muchos, en lo profesional y en lo personal. En lo segundo soy más celosa de qué compartir. Aprendí eso con el tiempo”, reflexionó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC1iLCNSu6v_%2F%3Fimg_index%3D10&access_token=EAAGZAH4sEtVABO49BQg4y45p1P2yx3Krx3LA0ivnry5owh8DZBfBD2NhreLPgPHXY4IPOD2VAyOQgCdtspTBg5WRR5Oe2qTbWZCMQZBMtXrmztLEKQJoYPm598aF6kynGBq8jmkUAoT0upjQQOQAkjjZCyL6n3xVbbpsDmfmFyiC7jk8GiZBQa7sTgxk5aZBnsIwUxSZBQZDZD View this post on Instagram A post shared by LALI (@lali)

Y agregó: “A su vez, parte de lo que me sucede es personal y ustedes (aquellos que me siguen con amor) son parte de mi vida. Entonces preferí escribirles para decir algo trillado de fin de año pero muy necesario: gracias”.

“Gracias a quienes durante este año hermoso me acompañaron. A quienes amaron mi disco y vinieron a mis shows. A cada uno de ellos. A los que vivieron ese estadio Vélez colmado, transformándome en la primera mujer en tener semejante privilegio. Gracias a los que simplemente me quieren, me bancan y están al día de lo qué pasa conmigo. A los que me dan su cariño genuino en la calle, en las redes, en cada viaje y en donde sea. Gracias al fandom que me banca el camino artístico, las decisiones y lo más personal también”, agregó.

También remarcó qué es lo que la enorgullece de las decisiones que toma en torno a lo laboral: “Estoy orgullosa de jugármela y de buscar siempre lo distinto en este camino del arte y de la vida. Siempre con amor. Gracias por este 2023 de disco, de giras, de fuerza, de baile, de energía y también de algunos dolores”.

Por último, cerró diciendo: “Un año de aprendizaje, de romanticismo al taco, de emociones, de crecimiento y búsqueda. No saben exactamente qué cosas me pasaron pero sé que están ahí. Eso es muy hermoso. Este año revalorice muchas cosas mías pero sobre todo la importancia del respeto, del amor y de los amigos que están en todas”.