La supuesta amante de Roberto García Moritán reveló lo peor que le contó de Pampita

araceli amante moritan

"No puedo decir lo que me decía, esas cosas son muy privadas”, remarcó Araceli quien también aseguró que el empresario la llevó a la casa que compartía con Pampita.

"Fui a la casa de Pampita encapuchada"

“Nos empezamos a ver. Empezó como un juego que terminó siendo morbo. No te das cuenta cuando estás en una relación que vos no sabes qué es, porque al no hablarte con esa persona nunca, y que te mande una dirección y un horario, ya era…”, arrancó Araceli.

Según su versión, Roberto García Moritán la llevó encapuchada para no ver el camino y en el asiento de atrás de su auto. "Él se perseguía que si alguien me veía, y me decía ‘escondete’. Y cuando llegamos le dijo: Qué es esto? Estaba todo…de la familia. Las fotos. Para mí fue mucho”, dijo. Además se habrían encontrado varias veces en el departamento de la rubia.

Escándalo con Roberto García Moritán en vivo: llanto, pedido de disculpas y enojos

Roberto García Moritán visitó el programa Mujeres Argentinas conducido por María Belén Ludueña y se vivió un momento de lo más incómodo.

Roberto García Moritán volverá a su carrera política y si bien habló de su propuesta, las preguntas sobre Pampita y su vida personal no tardaron en llegar en especial por parte de Evelyn Von Brocke que fue letal casi obligando al candidato a reconocer su infidelidad.

roberto garcia moritan mujeres argentinas.jpg

“Caro está de novia hace un tiempo. Está contenta. No sé de qué estamos hablando. Aparte, estoy seguro, no las conozco, pero si yo me pusiera a revisar sus antecedentes, no me quiero ni siquiera imaginar”, dijo Roberto García Moritán tratando de pasar el mal trago.