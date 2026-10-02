Signos de Fuego: afecto, protección y conexión

afecto, protección y conexión Signos de Tierra: calma, pertenencia y bienestar

calma, pertenencia y bienestar Signos de Aire: sensibilidad, cercanía y comprensión

sensibilidad, cercanía y comprensión Signos de Agua: intuición, afecto y profundidad

Tu horóscopo de hoy sábado 3 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna en Cáncer cambia el tono del sábado y pone el foco en los afectos, la intimidad y aquello que necesitas para sentirte verdaderamente cómodo. La jornada favorece los encuentros cercanos, el cuidado personal y la recuperación de espacios que te permitan bajar la guardia.

Tu horóscopo de hoy sábado 3 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.