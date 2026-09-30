Signos de Fuego: agilidad, curiosidad y movimiento

agilidad, curiosidad y movimiento Signos de Tierra: flexibilidad, comunicación y adaptación

flexibilidad, comunicación y adaptación Signos de Aire: ingenio, intercambio y espontaneidad

ingenio, intercambio y espontaneidad Signos de Agua: apertura, diálogo y dinamismo

Tu horóscopo de hoy jueves 1 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna en Géminis inaugura octubre con un ambiente más inquieto, comunicativo y abierto a múltiples estímulos. Este jueves puede resultar especialmente dinámico, con noticias, conversaciones y pequeños cambios que te obligarán a moverte de un asunto a otro.

Tu horóscopo de hoy jueves 1 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.