Signos de Fuego: perseverancia, madurez y determinación

perseverancia, madurez y determinación Signos de Tierra: disciplina, ambición y pragmatismo

disciplina, ambición y pragmatismo Signos de Aire: responsabilidad, planificación y objetividad

responsabilidad, planificación y objetividad Signos de Agua: estabilidad, compromiso y fortaleza

Tu horóscopo de hoy jueves 12 de noviembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna ingresa en Capricornio y cambia el ritmo de la jornada: después de dos días de entusiasmo y búsqueda de alternativas, llega el momento de prestar atención a las responsabilidades y definir qué objetivos merecen un esfuerzo sostenido.

Tu horóscopo de hoy jueves 12 de noviembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.