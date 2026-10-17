Signos de Fuego: sensatez, compromiso y paciencia

sensatez, compromiso y paciencia Signos de Tierra: seguridad, madurez y estabilidad

seguridad, madurez y estabilidad Signos de Aire: enfoque, reflexión y pragmatismo

enfoque, reflexión y pragmatismo Signos de Agua: confianza, responsabilidad y serenidad

Tu horóscopo de hoy domingo 18 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna en Capricornio mantiene este domingo una energía sobria que invita a valorar lo que has conseguido y a mirar con realismo aquello que todavía deseas alcanzar. Quizá prefieras disfrutar de un día tranquilo, conversar sobre asuntos importantes con alguien de confianza o dedicar unas horas a preparar la semana que comienza.

Tu horóscopo de hoy domingo 18 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.