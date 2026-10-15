Signos de Fuego: audacia, entusiasmo y autonomía

audacia, entusiasmo y autonomía Signos de Tierra: apertura, iniciativa y perspectiva

apertura, iniciativa y perspectiva Signos de Aire: ingenio, exploración y comunicación

ingenio, exploración y comunicación Signos de Agua: optimismo, curiosidad y confianza

Tu horóscopo de hoy viernes 16 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna en Sagitario acompaña este viernes con ganas de movimiento, conversaciones estimulantes y una mayor disposición a salir de los esquemas habituales. El cierre de la semana puede despertar el deseo de recuperar una iniciativa personal, cambiar de ambiente o dedicar atención a un asunto que te entusiasma.

Tu horóscopo de hoy viernes 16 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.