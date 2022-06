Horóscopo: los signos del zodiaco más calientes

Por esto, te mostramos los cinco signos del zodiaco más calientes.

Los signos del zodiaco más calientes

Tauro: No lo parecen, pero los taurinos en la cama son un fuego. Al estar regido por Venus, es de dejarse llevar por sus placeres. Le gusta disfrutar, pero también hacer disfrutar y en la cama es de usar todos sus sentidos.

Virgo: El hecho de ser detallistas, lo trasladan a la cama. Los Virgo se caracterizan por ser muy atentos, les da placer que la otra persona lo tenga y le gusta mucho experimentar y comprobar las distintas formas de que la otra persona la pase muy bien en la cama. Aunque no lo parezca, son muy abiertos a nuevas ideas y fantasias-

Escorpio: Los escorpio son el salvajismo hecho persona. Amantes de la experimentación, siempre van a querer llevar todo más allá. Lo mejor es que no se andan con vueltas. Si quieren sexo, lo dirán o demostrarán abiertamente. Eso sí, hay que seguirles el ritmo.

Aries: Suelen dar todo en la cama y son amantes de las experiencias al aire libre. No obstante, no son de aceptar nuevas ideas por parte de sus amantes, solamente juegan con sus fantasías y no incorporan nuevas. Pero a sus ideas, les meten mucha furia.

Leo: Los leoninos son extremadamente ardientes cuando quieren pasarla bien y hacer que la otra persona la pase bien. Suelen ser muy entregados en su relación en todo aspecto y están abiertos a las nuevas propuestas, si hay confianza con la otra persona.