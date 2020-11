El jugador local se refirió a varios temas: cómo se lleva en su equipo con el defensor Nehuén Pérez (integra el seleccionado argentino que orienta Lionel Scaloni); la pandemia del coronavirus; su pasado en Godoy Cruz; y cómo conoció a su novia, Ivana.

-¿Cómo viviste tu debut en LaLiga? ¿Qué sentiste?

-La verdad que es una satisfacción muy grande. Fueron años de mucho trabajo y sacrificio. Me sentí muy cómodo dentro de la cancha, estoy muy feliz de poder haber cumplido el sueño de mi vida en una de las Ligas más importantes del mundo.

-¿Qué te dijo el DT antes del estreno?

-Me dijo cuáles eran las marcas en la pelota parada y en los centros; que lo disfrutara y disputara al máximo cada pelota.

-Te contrataron para que jugaras en la filial y ahora estás en el primer equipo. ¿Costó mucho llegar?

-Tuve la suerte de poder llegar al club y que me subieran a hacer la pretemporada con ellos. Los conocí y la verdad que el hecho de estar rodeado de jugadores de la élite da una sensación extrañ, pero ya luego te acostumbrás y es todo más rutinario. Gracias a Dios todo viene saliendo como lo esperaba, pero estoy convencido de que nadie me regaló nada y que si estoy donde estoy es porque me lo he ganado día a día.

-¿Qué te cuenta Nehuén Pérez sobre la Selección?

-Me dijo lo que todo jugador piensa y siente, que vestir la camiseta de Argentina es una de las cosas más lindas que te pueden pasar. Representar a tu país en varias competiciones y estar en una eliminatoria para poder disputar la Copa del Mundo supongo que es el sueño de todos los que corremos detrás de la pelota.

-¿Cómo viven el rebrote de la pandemia en ese país?

-La situación está bastante complicada; pareciera que no le encuentran la vuelta. Seguimos con los protocolos de cuidado y han cerrado Granada por 15 días. Solamente están abiertos los supermercados, farmacias y las estaciones de servicio.

-¿Por qué te dicen Chapu?

-Cuando jugaba en la escuela fútbol Norberto Meca tenía un amigo que se llamaba Alejo Viani y él fue quien me puso Chapu. Creo que porque cuando corría mucho me ponía colorado, entonces me pusieron así por el Chapulín Colorado jaja.

-¿Cómo te fue en el Tomba?

-Me fue muy bien, hice grandes amistades que me han quedado hasta el día de hoy. Tuve la suerte que me llamaran a la Selección argentina sub17, otro de los sueños que pude cumplir. Ojalá algún día pueda volver a vestir la camiseta celeste y blanca.

-¿Quién te hizo hincha de Boca? ¿Sos muy fanático?

-Me hizo hincha mi papá. La verdad que trato de seguir los partidos y estar pendiente, pero la diferencia horaria no ayuda. Tuve la suerte de poder ir al Bernabéu a ver la final de la Copa libertadores. Fue una sensación y experiencia única independientemente del resultado.

-¿Recordás el día que te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

-Fui a probarme a Godoy Cruz y me acompañó mi viejo. Como siempre esrá pendiente de mí, siempre me apoyó en todo lo que hice y la verdad que se lo agradezco porque si he llegado lejos ha sido gracias a él.

-¿Qué viviste en Polvorín?

-En el filial del Lugo tuve la suerte de encontrarme con grandes personas y compañeros. Era un grupo fenomenal que siempre estaba con buena cara. En las dos temporadas que jugué estuvimos de mitad de tabla para arriba, pero la verdad que no pudimos lograr los objetivos que era meternos en play offs y ascender a Segunda B. Fue una lástima porque teníamos buen equipo pero el fútbol tiene esas cosas.

-¿Tenés algún referente que salió de Maipú o del fútbol en general?

-Me gusta mucho Fernando Gago por la elegancia, pero también Lucho González porque además de haber compartido y aprendido mucho con él en Atlético Paranaense es un llegador de segunda línea con mucha precisión en el golpeo. Eso en un mediocampista es clave, así que trato de perfeccionarme en esos detalles.

-¿Estás de novio? ¿Cómo se conocieron?

-Estoy de novio con Ivana hace 2 años y medio. Nos conocimos gracias a que Hernán Vázquez, uno de mis mejores amigos, me la presentó.

Más datos del jugador

Juan Ignacio Brunet Bordín nació el 24 de enero de 1998 en el Hospital Español. Se crió en el departamento de Maipú.

Juega de volante (puede ser tapón o de salida) y mide 1,90 metros.

Se inició en la escuelita Norberto Meca, pasó por Godoy Cruz (donde fue campeón de la Liga Mendocina y también actuó en la AFA) y también integró la preselección argentina sub 17 del 2014 que dirigía Miguel Ángel Lemme.

A los 17 años pasó al Gremio de Porto Alegre (Brasil), luego jugó en Atlético Paranaense (fue amigo del exRiver Lucho González). En España también estuvo en Polvorín (el equipo B del Lugo) y Recreativo Granada (la filial de su actual equipo).

Juan es hijo del exMaipú y Gutiérrez Héctor Daniel Brunet y nieto del ex presidente de la Liga Mendocina de Fútbol Hugo Bordín (fue diputado nacional e intendente maipucino).

