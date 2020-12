Ya sin Julián Serrano, ¡Malena Narvay a los besos con un DJ!

En las redes se armó revuelo con la aparición de estas imágenes y los usuarios empezaron a asegurar que la influencer ya había encontrado su "Dybala" tras la separación de Julián Serrano. Lo hacen en referencia a la pareja de Oriana Sabatini, quien también estuvo de novia con el actor y youtuber y luego se enamoró del futbolista de la Juventus con quien lleva más de dos años de relación.

Según la "investigación", el DJ es Leo Cepeha. Ya a fines de noviembre, la actriz publicó una foto junto a sus amigos, disfrutando del calor y comenzaron los "cruces" en redes con el músico.

Un video de la fiesta que compartieron llegó a manos del sitio que en Instagram muestra todo sobre los famosos y estos hicieron la captura del momento justo: el beso.

malena narvay julian serrano.jpg Las pruebas: ¡Malena Narvay a los besos con un DJ!

Con varias historias, la cuenta comprobó el romance en cuestión, las idas y vueltas en redes, sus me gusta y comentarios y, por supuesto, que ambos se siguen en Instagram.

Malena Narvay también le dijo chau a Julián Serrano

En marzo, el propio Julián Serrano confirmó que había un "distanciamiento" con Malena pero ésta reveló que estaba muy triste porque la decisión no había sido de ella.

"La decisión de separarnos no fue mía y estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas", confesó la actriz e influencer de más de un millón de seguidores.

"Fue una relación que tuvo momentos de mucha felicidad y amor, sobre todo al principio, pero la verdad que por otros momentos no fue sana y a mí me costó mucho verlo en ese entonces", contó.

malena narvay julian serrano 2.jpg Malena Narvay también le dijo chau a Julián Serrano: no todo fue bueno

Sobre esta relación tóxica que atravesó profundizó: "Cuando duele el pecho tan seguido y hay más lágrimas y perdones que risas y crecimiento juntos, es porque algo no está bien".

"Yo perdoné mucho durante esa relación. Y no es que me arrepienta, pero no está bueno acostumbrarse a aguantar lastimaduras por amar a alguien por más de que lo ames con toda tu alma. No está bueno perder tu amor por vos. Obviamente puede haber obstáculos y problemas en una pareja, pero el amor no tiene que ser en mayor parte aguantar o sufrir. El amor debería ser en su mayoría para fluir y darnos alegría y crecer, o por lo menos yo creo en eso", dijo con sinceridad.