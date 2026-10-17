En medio de las repercusiones y polémicas que estallaron tras su cruce con Laura Ubfal, Sabrina Rojas habló de su reciente retoque estético.
Sabrina Rojas se hizo un radical retoque estético
En medio de su pelea con Laura ubfal, Sabrina Rojas dio detalles de su impactante transformación
Desde el día lunes, Sabrina Rojas está reemplazando a Yanina Latorre como conductora de Sálvese Quien Pueda y explicó la razón por la que no hace el mismo ingreso al estudio que Yanina.
"Me operé. Me operé las lolas, la pancita y más cositas que despúes les contaré. No me puedo mover por eso pedí arrancar así", dijo Sabrina ROJAS.
Sabrina Rojas a Laura Ubfal: "Discriminas, las lindas tenemos más facilidad de ser millonarias"
Horas antes, Sabrina cuestionó el Premio Martín Fierro de la Música que se llevó Wanda Nara por su hit "Badbitch", Laura Ubfal le fulminó y la rubia le contestó con todo.
"Es un papelón, una falta de respeto, un poco de buen gusto de seriedad", dijo Sabrina Rojas sobre el reconocimiento a Wanda Nara y la respuesta de Laura Ubfal no se hizo esperar.
"Sabri te explico hay dos figuras que amamos Susana Giménez y Mirtha Legrand. Cada vez que se hace un Martín Fierro se desesperan porque estén en la fiesta y te guste o no eso es Wanda hoy, hay que aceptarlo, hay que dejar de hablar pavadas más allá de lo que vos opines de Wanda", arrancó Ubfal en Bondi "Hoy todos los programas están hablando de Wanda Nara la televisión es un negocio, siguió Laura ubfal.
Indignada, Sabrina Rojas salió con los tapones de punta. "Digamos el Martín Fierro es un negocio y para mí no estuvo bueno. No me des clases, para mí lo de Wanda fue demasiado forzoso", arrancó.
"Laura Ubfal es discriminadora de lindas, desmerece el laburo y también de los jóvenes. Las lindas tenemos más facilidad de ser millonarias", siguió Sabrina Rojas furiosa.
En pocas palabras
- Sabrina Rojas: Se sometió a una lipo y cirugías mamarias, explicando así su particular ingreso al programa.
- Crimen de Fernando Báez Sosa: La defensa pidió la absolución de Máximo Thomsen y Enzo Comelli.
- Tensión entre Sabrina y Laura Ubfal: La modelo cuestionó el premio de Wanda Nara, generando un cruce.