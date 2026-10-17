Sabrina Rojas se hizo un radical retoque estético

Sabrina Rojas a Laura Ubfal: "Discriminas, las lindas tenemos más facilidad de ser millonarias"

Horas antes, Sabrina cuestionó el Premio Martín Fierro de la Música que se llevó Wanda Nara por su hit "Badbitch", Laura Ubfal le fulminó y la rubia le contestó con todo.

"Es un papelón, una falta de respeto, un poco de buen gusto de seriedad", dijo Sabrina Rojas sobre el reconocimiento a Wanda Nara y la respuesta de Laura Ubfal no se hizo esperar.

"Sabri te explico hay dos figuras que amamos Susana Giménez y Mirtha Legrand. Cada vez que se hace un Martín Fierro se desesperan porque estén en la fiesta y te guste o no eso es Wanda hoy, hay que aceptarlo, hay que dejar de hablar pavadas más allá de lo que vos opines de Wanda", arrancó Ubfal en Bondi "Hoy todos los programas están hablando de Wanda Nara la televisión es un negocio, siguió Laura ubfal.

Indignada, Sabrina Rojas salió con los tapones de punta. "Digamos el Martín Fierro es un negocio y para mí no estuvo bueno. No me des clases, para mí lo de Wanda fue demasiado forzoso", arrancó.

"Laura Ubfal es discriminadora de lindas, desmerece el laburo y también de los jóvenes. Las lindas tenemos más facilidad de ser millonarias", siguió Sabrina Rojas furiosa.