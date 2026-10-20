Desde Madrid, Yanina Latorre estalló contra Nora Colosimo luego de que la flamante angeita publicara una serie de stories en letra blanca y fondo negro haciendo enigmáticos sobre famosos.
Nora Colosimo le hizo frente a Yanina Latorre en vivo: "No le copié"
Yanina Latorre acusó a Nora Colosimo de imitarla y copiarle su estilo en Instagram y la mamá de Wanda le contestó
Furiosa, Yanina Latorre acusó a Nora Colosimo de imitarla y copiarle su forma de dar las noticias. "Norita, me imitás, te peleaste con más de la mitad de las angelitas, inventate un personaje, Yanina soy yo. Igual torta frita nunca llega a macaron”, lanzó indignada.
"Con todo respeto, el 16 de octubre de 2021, Wanda Nara ya había elegido el fondo negro para publicar una frase que daría inicio a una historia aún sin fin para el periodismo”, escribió Nora Colosimo.
En LAM, Nora redobló la apuesta cuando le preguntaron por lo sucedido y fue tajante. "No quiero parecerme a nadie. Soy Nora Colosimo a mucha honra, soy esto lo que se ve", arrancó. "Fue wanda la que escribió en negro no me lo copié está para que use el que quiera a mi me gusta y lo voy a seguir usando", dijo picante desde la premiere de la película de Wanda Nara.
Nora Colosimo confirmó que Zaira Nara y Paula Chaves se pelearon por Facundo Pieres
Nora Colosimo habló sin filtros de la comentada pelea entre su hija Zaira Nara y Paula Chaves y confirmó el motivo de su distanciamiento tras años de amsitad.
"¿Fue por Facundo Pieres?", preguntó Ángel de Brito y la madre de Zaira Nara no dejó dudas con su respuesta. "Sí, tengo entendido que a Paula le molestó", dijo sobre la reacción de la modelo ante el romance de Zaira con su ex novio.
"Yo la banqué a Zaira Nara, cuántos novios hubo en el medio te vas a enojar por eso", dijo cuestionando a Paula Chaves quien está casada con Pedro Alfonso desde hace más de diez años.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Acusó a Nora Colosimo de imitar su estilo de dar las primicias en Instagram.
- Nora Colosimo: Negó las acusaciones, afirmando que Wanda Nara usó ese formato previamente.
- Conflicto familiar: Colosimo confirmó la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves por Facundo Pieres.