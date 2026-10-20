Nora Colosimo le hizo frente a Yanina Latorre en vivo: "No le copié"

En LAM, Nora redobló la apuesta cuando le preguntaron por lo sucedido y fue tajante. "No quiero parecerme a nadie. Soy Nora Colosimo a mucha honra, soy esto lo que se ve", arrancó. "Fue wanda la que escribió en negro no me lo copié está para que use el que quiera a mi me gusta y lo voy a seguir usando", dijo picante desde la premiere de la película de Wanda Nara.

Nora Colosimo confirmó que Zaira Nara y Paula Chaves se pelearon por Facundo Pieres

Nora Colosimo habló sin filtros de la comentada pelea entre su hija Zaira Nara y Paula Chaves y confirmó el motivo de su distanciamiento tras años de amsitad.

"¿Fue por Facundo Pieres?", preguntó Ángel de Brito y la madre de Zaira Nara no dejó dudas con su respuesta. "Sí, tengo entendido que a Paula le molestó", dijo sobre la reacción de la modelo ante el romance de Zaira con su ex novio.

"Yo la banqué a Zaira Nara, cuántos novios hubo en el medio te vas a enojar por eso", dijo cuestionando a Paula Chaves quien está casada con Pedro Alfonso desde hace más de diez años.