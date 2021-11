Maxi López y otro muy vital acercamiento con Wanda Nara

La buena onda entre ambos ya tuvo un capítulo en las redes cuando hace unos días la rubia compartió en su Historia una imagen -originalmente posteada en Instagram por la propia Daniela- de Maxi con su mujer y los tres pequeños. La la imagen fue acompañada por un corazón y el emoji de dos manitos juntas.

Y como si fuera poco, este lunes Maxi López confirmó que la relación está recompuesta al afirmar que "después de muchos años" tuvo la posibilidad de compartir con sus pequeños y remarcó estar contento poder "nuevamente ayudarlos a crecer junto con su mamá", arrobándola a su exesposa (@wanda_icardi). Además, resaltó que los niños pueda vivir en un contexto lleno de "paz, amor y serenidad".

"No puedo describir en palabras estas últimas semanas , después de muchos años tener la posibilidad de compartir todo este tiempo juntos hace que mi vida esté llena de felicidad. Me pone contento que podamos nuevamente ayudarlos a crecer junto con su mamá @wanda_icardi, el mayor regalo es una vida llena de paz, amor y serenidad para ustedes. Gracias @danielachristiansson que te bancas a estos 4 terremotos juntos siempre con tu apoyo incondicional y una sonrisa", escribió el ex atacante del Barcelona en su Instagram, junto a una serie de fotos.