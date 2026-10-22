Julieta Prandi volvió al país y destrozó a Josefina Lynch: "Me enteré por ella que estuvo tres día en el estudio de Emanuel"

"La escuché, como no hacerlo imposible no hacerlo. Fue tan clara tan detallista que hasta me enteré por ella que estuvo tres días en el estudio y no uno. No me interesa decir nada más, Emanuel y yo sabemos lo que pasó... Se ve que ella tenía muchas ganas de salir a dar detalle", siguió indignada con la actitud de Josefina Lynch.

¿Qué dijo Josefina Lynch sobre Emanuel Ortega?

Josefina Lynch, la modelo y cantante que habría provocado los celos de Julieta Prandi tras visitar el estudio de grabación de Emanuel Ortega dio detalles íntimos de sus encuentros con el cantante.

Por primera vez, Josegina Lynch habló frente a las cámaras y aseguró que sus visitas fueron profesionales y que no hay un vínculo personal con Emanuel Ortega a quien conoció luego de que Ana Paula Dutil, ex de Emanuel, se lo sugiriera para grabar en su estudio.

“Quiero dejar muy en claro que es absolutamente profesional, es una persona amorosa, respetuosa, muy talentosa, lo escuché cantar en vivo …”, señaló en LAM. "justo fue como un mal timing de que fui el viernes, sábado, domingo, y el lunes explota todo”, siguió sobre el comunicado que publicó Julieta Prandi en su cuenta de Instagram.

Además, la cantante defendió a Emanuel Ortega y negó que haya intentado seducirla. “Lo quiero dejar en claro porque me parece una excelente persona, re profesional, re generosa (…) y quiero que quede bien en claro eso, creo que se lo merece”, aseguró.