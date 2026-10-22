Tras sus vacaciones en Brasil, Julieta Prandi fue abordada por las cámaras de LAM y habló por primera vez de su separación de Emanuel Ortega y los rumores de infidelidad.
Julieta Prandi volvió al país y destrozó a Josefina Lynch: "Me enteré por ella que estuvo tres día en el estudio de Emanuel"
Angustiada, Julieta Prandi habló con las cámaras de LAM y prendió fuego a la modelo vinculada a Emanuel Ortega
"Estoy triste,necesitaba irme para encontrarme, no me esperaba separarme a un mes del casamiento", arrancó Julieta Prandi con los ojos llenos de lágrimas.
Sin pelos en la lengua, Julieta Prandi incluso habló de la entrevista que dio Josefina Lynch, la señalada como tercera en discordia, y la destruyó.
"La escuché, como no hacerlo imposible no hacerlo. Fue tan clara tan detallista que hasta me enteré por ella que estuvo tres días en el estudio y no uno. No me interesa decir nada más, Emanuel y yo sabemos lo que pasó... Se ve que ella tenía muchas ganas de salir a dar detalle", siguió indignada con la actitud de Josefina Lynch.
¿Qué dijo Josefina Lynch sobre Emanuel Ortega?
Josefina Lynch, la modelo y cantante que habría provocado los celos de Julieta Prandi tras visitar el estudio de grabación de Emanuel Ortega dio detalles íntimos de sus encuentros con el cantante.
Por primera vez, Josegina Lynch habló frente a las cámaras y aseguró que sus visitas fueron profesionales y que no hay un vínculo personal con Emanuel Ortega a quien conoció luego de que Ana Paula Dutil, ex de Emanuel, se lo sugiriera para grabar en su estudio.
“Quiero dejar muy en claro que es absolutamente profesional, es una persona amorosa, respetuosa, muy talentosa, lo escuché cantar en vivo …”, señaló en LAM. "justo fue como un mal timing de que fui el viernes, sábado, domingo, y el lunes explota todo”, siguió sobre el comunicado que publicó Julieta Prandi en su cuenta de Instagram.
Además, la cantante defendió a Emanuel Ortega y negó que haya intentado seducirla. “Lo quiero dejar en claro porque me parece una excelente persona, re profesional, re generosa (…) y quiero que quede bien en claro eso, creo que se lo merece”, aseguró.
En pocas palabras
- Julieta Prandi: Habló tras su separación de Emanuel Ortega y se refirió a Josefina Lynch.
- Declaraciones de Prandi: Expresó tristeza por la ruptura y criticó detalles íntimos revelados por Lynch.
- Versión de Lynch: Aseguró que sus encuentros con Ortega fueron profesionales y negó seducción.