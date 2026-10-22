Julieta Prandi reveló cuál fue la actitud de Emanuel Ortega que le rompió el corazón

"No sé si merece una opinión. Entiendo el apoyo a la familia pero el apoyo se puede brindar con una llamada. No era necesario agredirme, me pareció demás y me dolió la aprobación de Emanuel de ese posteo", dijo luego de que el cantante agradeciera públicamente el cariño de Mateyko.

Cómo fue la última pelea entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

A menos de un mes de haber pasado por el Registro Civil en una ceremonia íntima que destapó la interna familiar con la familia Ortega, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega y estallaron los rumores.

En medio de versiones de infidelidad, Ángel de Brito reveló el motivo de la separación y cómo fue la última conversación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

"Julieta Prandi era muy celosa, le revisaba el celular y encontraba conversaciones... Él dice que no la engañó", arrancó De Brito en LAM.

"El viernes cueando encuentra las conversaciones con Josefina lynch lo llama y le dice "¿estás viniendo? bueno no vengas y le empieza a decir de todo. Corta, lo bloquea y después puso el comunicado. Lo echó de la casa", siguió sobre el escandaloso fin de la pareja.

¿Qué pasó entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch?

En medio de las especulaciones sobre los motivos que llevaron al fin del matrimonio, en LAM revelaron cuál fue el detonante que provocó la decisión de Julieta Prandi.

Según reveló Karina Iavícoli, Julieta Prandi encontró mensajes entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch, una joven modelo y cantante, ex novia de Joaquín Levinton.

Según explicó, Josefina estuvo en el estudio de grabación de Emanuel Ortega el día viernes lo que generó una fuerte discusión entre el músico y Julieta. A pesar de esto, Josefina visitó el estudio todo el fin de semana provocando la ira de Prandi.