Martín Ortega, el hermano mayor de Emanuel Ortega, rompió el silencio en LAM y habló sin filtros tras el comunciado de Julieta Prandi anunciando su separación a menos de un mes de haber pasado por el Registro Civil.
"Julieta Prandi es celosa": Martín Ortega defendió a Emanuel Ortega
El explosivo descargo de Martín Ortega tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega
"A todos nos sorprendió, solo me importa que mi hermano este bien escuche muchas cosas. El estudio de grabación es muy importante para Emanuel no es un bulo, es un lugar serio de trabajo, no hay una fiesta", arrancó tras los rumores sobre los encuentros del cantante con mujeres en su estudio.
"Yo me enteré de la separación por un amigo que me mostró el comunicado de Julieta, no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones", siguió lanzando una filosa indirecrta sobre la exposición pública que le dio Julieta Prandi a la separación.
Además, el mayor del clan Ortega se refirió a la escena de celos que le hizo Julieta Prandi a Emanuel Ortega por Mariana Marxx y fue letal. "Mariana es una amiga de Ana Paula Dutil nos cae genial, tal vez Julieta se pudo haber enojado... Julieta Prandi es celosa", dijo tajante.
¿Qué dijo Emanuel Ortega tras el anuncio de Julieta Prandi?
Hablando desde detrás de una puerta, Emanuel Ortega se mostró muy angustiado y no quiso salir de su casa para la entrevista. "Es un momento triste y privado quisiera conservarlo en el ámbito de lo privado", arrancó.
"No quiero hablar con la puerta cerrada pero no estoy de ánimo para hablar en este momento sepan entenderme. Estoy como puedo ya va a pasar son momentos. No tengo nada más para decir sepan entender el momento es algo rpivado entre dos personas", dijo cubriéndose su cara.
En SQP analizaron la entrevista y quedaron impactados. "Está aniquilado, destruído, impresiona que hablé desde atrás de una puerta", comentaron. Además Pía Shaw reveló que desde el entorno de Emanuel Ortega aseguran que el cantante está muy triste y que están preocupados por su estado de ánimo.
En pocas palabras
- Martín Ortega rompió el silencio: El hermano de Emanuel Ortega habló tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.
- Martín defendió a Emanuel: Acusó a Julieta Prandi de celosa y negó rumores sobre infidelidades en el estudio de grabación del cantante.
- Emanuel Ortega, angustiado: El cantante se mostró triste y pidió privacidad sobre su separación de Julieta Prandi.