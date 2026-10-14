"Julieta Prandi es celosa": Martín Ortega defendió a Emanuel Ortega

Además, el mayor del clan Ortega se refirió a la escena de celos que le hizo Julieta Prandi a Emanuel Ortega por Mariana Marxx y fue letal. "Mariana es una amiga de Ana Paula Dutil nos cae genial, tal vez Julieta se pudo haber enojado... Julieta Prandi es celosa", dijo tajante.

¿Qué dijo Emanuel Ortega tras el anuncio de Julieta Prandi?

Hablando desde detrás de una puerta, Emanuel Ortega se mostró muy angustiado y no quiso salir de su casa para la entrevista. "Es un momento triste y privado quisiera conservarlo en el ámbito de lo privado", arrancó.

"No quiero hablar con la puerta cerrada pero no estoy de ánimo para hablar en este momento sepan entenderme. Estoy como puedo ya va a pasar son momentos. No tengo nada más para decir sepan entender el momento es algo rpivado entre dos personas", dijo cubriéndose su cara.

En SQP analizaron la entrevista y quedaron impactados. "Está aniquilado, destruído, impresiona que hablé desde atrás de una puerta", comentaron. Además Pía Shaw reveló que desde el entorno de Emanuel Ortega aseguran que el cantante está muy triste y que están preocupados por su estado de ánimo.