Julieta Ortega reveló de qué vive Emanuel Ortega y fue tajante sobre el rumor más escandaloso

“No, no, pará. Eso es horrible y eso sí quiero decirlo, mi hermano no le da gratis el estudio a nadie, creéme”, aseguró. "No sé si tiene una cama, pero si tiene un sillón debe estar en el sillón, pobre chico. Gracias que tiene el estudio”, dijo sobre el lugar donde estaría viviendo Emanuel Ortega tras la decisión de Julieta Prandi.

Qué dijo Emanuel Ortega sobre su separación

Emanuel Ortega rompió el silencio tras el sorpresivo anuncio de Julieta Prandi anunciando su separación a 27 días de su casamiento por civil.

Hablando desde detrás de una puerta, Emanuel Ortega se mostró muy angustiado y no quiso salir de su casa para la entrevista. "Es un momento triste y privado quisiera conservarlo en el ámbito de lo privado", arrancó.

"No quiero hablar con la puerta cerrada pero no estoy de ánimo para hablar en este momento sepan entenderme. Estoy como puedo ya va a pasar son momentos. No tengo nada más para decir sepan entender el momento es algo rpivado entre dos personas", dijo cubriéndose su cara.

En SQP analizaron la entrevista y quedaron impactados. "Está aniquilado, destruído, impresiona que hablé desde atrás de una puerta", comentaron. Además Pía Shaw reveló que desde el entorno de Emanuel Ortega aseguran que el cantante está muy triste y que están preocupados por su estado de ánimo.