Josefina Lynch confesó cómo fueron sus encuentros con Emanuel Ortega en su estudio de grabación

Además, la cantante defendió a Emanuel Ortega y negó que haya intentado seducirla. “Lo quiero dejar en claro porque me parece una excelente persona, re profesional, re generosa (…) y quiero que quede bien en claro eso, creo que se lo merece”, aseguró.

El posteo de Josefina Lynch tras ser señalada como la tercera en discordia

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Josefina negó los rumores sobre la supuesta infidelidad de Emanuel Ortega y la existencia de mensajes subidos de tono que habría intercambiado con el músico.

"Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi", arrancó.

"Mi vínculo con Emanuel fue profesional por un proyecto en el que estoy trabajando. Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo como se dijo públicamente", siguió la modelo tajante.