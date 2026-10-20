Josefina Lynch, la modelo y cantante que habría provocado los celos de Julieta Prandi tras visitar el estudio de grabación de Emanuel Ortega dio detalles íntimos de sus encuentros con el cantante.
Josefina Lynch confesó cómo fueron sus encuentros con Emanuel Ortega en su estudio de grabación
La modelo señalada como tercera en discordia entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi reveló los detalles más
Por primera vez, Josegina Lynch habló frente a las cámaras y aseguró que sus visitas fueron profesionales y que no hay un vínculo personal con Emanuel Ortega a quien conoció luego de que Ana Paula Dutil, ex de Emanuel, se lo sugiriera para grabar en su estudio.
“Quiero dejar muy en claro que es absolutamente profesional, es una persona amorosa, respetuosa, muy talentosa, lo escuché cantar en vivo …”, señaló en LAM. "justo fue como un mal timing de que fui el viernes, sábado, domingo, y el lunes explota todo”, siguió sobre el comunicado que publicó Julieta Prandi en su cuenta de Instagram.
Además, la cantante defendió a Emanuel Ortega y negó que haya intentado seducirla. “Lo quiero dejar en claro porque me parece una excelente persona, re profesional, re generosa (…) y quiero que quede bien en claro eso, creo que se lo merece”, aseguró.
El posteo de Josefina Lynch tras ser señalada como la tercera en discordia
A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Josefina negó los rumores sobre la supuesta infidelidad de Emanuel Ortega y la existencia de mensajes subidos de tono que habría intercambiado con el músico.
"Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi", arrancó.
"Mi vínculo con Emanuel fue profesional por un proyecto en el que estoy trabajando. Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo como se dijo públicamente", siguió la modelo tajante.
En pocas palabras
- Josefina Lynch: La modelo negó tener un vínculo sentimental con Emanuel Ortega.
- Contexto profesional: Aseguró que sus encuentros fueron en el estudio de grabación por un proyecto musical.
- Comunicado en redes: Desmintió rumores de infidelidad y mensajes románticos con el cantante.