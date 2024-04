coti romero mini vestido al ras verde.jfif Coti Romero deslumbró llevando el mini vestido XXS al ras infaltable del otoño 2024.

Coti Romero marcó hasta el último centímetro de su lomazo eligiendo un vestido ultra corto con mangas largas con transparencias y corte súper ajustado, resaltando sus curvas a la perfección.

Como si no fuera suficiente, Coti Romero también se mostró en ropa interior. La mediática enamoró a sus fans posando en un conjunto total black estilo comfy con un jugadísimo culotte ultra cavado.

COTI ROMERO CULOTTE.jpg Coti Romero se suma al culotte ultra cavado y paraliza el feriado.

Coti Romero paraliza el estilo naked

Coti Romero se robó todas las miradas con su corset efecto naked, una de las tendencias furor entre las celebrities y fashionistas.

Simulando el color de su piel al desnudo, Coti Romero resaltó su cintura y escotazo eligiendo un corset nude ultra ceñido con ballenas blancas y sútiles transparencias.

COTI ROMERO CORSET NUDE.jpg

Para un toque más canchero y urbano, Coti Romero combinó su corset de efecto naked con jean de tiro bajo y colaless a la vista logrando un combo final infartante.

Coti Romero se suma al taparrabos XS

Coti Romero causó furor posando desde su cama con una llamativa combinación: bikini y buzo teddy.

coti romero taparrabos pascuas.jpg Con el taparrabos más XXS y cavado, Coti Romero paraliza las Pascuas.

La rubia se la jugó luciendo un taparrabos XXS color chocolate ultra cavado y tiro alto y redobló con su buzo de polar con capucha y orejas, simulando un disfraz de oso.

Días antes, Coti Romero cautivó a sus fans pero presumiendo su figura en body transparente luciendo un modelo negro de transparencias imposible de pasar desapercibido.

coti romero body transparente.jpg En body ultra cavado, Coti Romero reconfirma que es la reina de las transparencias.

Coti Romero la reina de los bodys

Sin tapujos, Coti Romero comenzó enloqueciendo a sus seguidores con imágenes donde se la ve posando desde la ducha resaltando sus curvas con un taparabos ultra XS mega cavado.

coti romero taparrabos cavado.jpg

Como si no fuera suficiente, Coti Romero no solo apostó por un diseño súper diminuto sino que lo combinó con un crop top al ras que llevó sin brasier dejando a al vista todo su underboob.

Ahora, Coti Romero fue por más, esta vez cambiando su taparrabos por un body off-white ultra transparente, ceñido y cavado que, para un mayor impacto, lució sin corpiño, provocando un terremoto.

COTI ROMERO BODY OFF WHITE.jpg Sin brassier, Coti Romero se muestra en body off-white ultra transparente: ceñido, cavado y más.

Coti Romero paraliza las transparencias

Coti vuelve a confirmar que las ultra transparencias son su tendencia 2024 favorita y el look que eligió para arrasar el sábado lo comprueba.

Una vez más, Coti Romero mostró cómo lucir las transparencias resaltando su figura con un body de encaje ultra cavado con explosivo recorte en el abdomen.

coti romero transparencias encaje.jpg Coti Romero lleva las transparencias a otro level: body ultra cavado, encaje y más.

Días antes, Coti Romero visitó el programa Socios del Espectáculo sorprendiendo a los espectadores con su mini vestido al ras más revelador.

En plena mañana de jueves, Coti Romero subió la temperatura con su diseño de mangas largas. Sin tapujos, Coti Romero incluso se animó a unas transparencias extremas dejando ver su colaless y corpiñito XS bicolor en blanco y negro.

coti romero transparencias (2).jpg Dejando ver su colaless, Coti Romero confirma que las ultra transparencias son tendencia.

Coti Romero se suma al cowboy

Coti revolucionó el Lollapalooza 2024 con su look más trendy y atrevido y ahora fue por más mostrando cómo luce el estilo cowboy, uno de los más candentes de la temporada otoño invierno.

Como toda una influencer, Coti Romero compartió una selfie en su cuenta de Instagram robándose los elogios con su conjunto de inspiración vaquera, cautivando a sus fans con un llamativo sombrero con detalles y flecos de lana.

Súper sexy, Coti Romero elevó la apuesta para lograr un outfit con vibras weterncore eligiendo un crop top ultra XXS con estampado floral estilo campestre. Infaltable en el cowboy, lo combinó con jeans tiro bajo.

COTI ROMERO COWBOY.jfif Coti Romero decreta que así es cómo se luce el cowboy furor: corpiñito XXS y mucha piel.

Días antes, Coti Romero se sumó a la tendencia lencera llevándola en su sensual conjunto de shortcitos al ras y musculosa con detalles de encaje y transparencias en el escote, imposible de pasar desapercibido.

Coti Romero paraliza el Lollapalooza

Tras varios días alejada de las redes sociales, la influencer sorprendió a sus fans con su aparición en el festival.

Al igual que ex participantes de Gran Hermano como Julieta Poggio, Coti Romero no quiso perderse el Lollapalooza 2024 donde se presentaron artistas como Sam Smith, Blink 183, Limp Bizkit, Jared Leto, entre otros.

coti romero look lollapalooza.jpg Remerón al ras y retoque estético, Coti Romero paraliza el Lollapalooza con su look más trendy y audaz.

Como no podía ser de otra manera, Coti Romero no dudó en imponer tendencia desde el Lollapalooza eliegiendo un atuendo de lo más canchero y juvenil, ideal para robarse todas las miradas.

La rubia eligió un remerón XL al ras estilo camiseta combinándolo con gorrita como accesorio. Además, Coti Romero mostró su retoque estético del que días antes había hablado con sus fans, explicando su ausencia momentanea de las redes.

coti romero lollapalooza.jpg

Coti Romero se suma el redcore

Coti Romero regresó a LAM y subió la temperatura con su look redcore ultra audaz. La rubia volvió a participar como angelita y arrasó.

Sin tapujos y súper sexy, Coti Romero empezó la semana al rojo vivo, apostando por la tendencia redcore que será furor esta temporada otoño invierno 2024, como lo han demostrado las it girls.

COTI ROMERO RED CORE.jpg Coti Romero decreta que así se lleva el estilo "redcore": corpiñito ultra XXS a la vista, mini y más.

Coti Romero no solo se sumó al redcore donde la premisa es lucir prendas en tonos rojo sino que lo hizo con un conjunto de inspiración sastrero de ultra mini y blazer crop con detalles en negro.

Para un toque más sensual, Coti Romero incluso se animó a combinarlo con un corpiñito ultra XXS y medias estilo racer logrando un combo explosivo imposible de pasar desapercibido.

COTI ROMERO REDCORE 2.jpg Coti Romero decreta que así se lleva el estilo "redcore": corpiñito ultra XXS a la vista, mini y más.

Coti Romero la reina del coquette

Una vez más, Coti Romero fue invitada para ser angelita aprovechando la oportunidad para mostrar cómo luce la tendencia coquette, el estilo más femenino, romántico y barroco de la temporada.

COTI ROMERO COQUETTE.jfif Coti Romero confirma que es la nueva reina del coquette: ultra corset, escotazo, moños y más.

Siguiendo los pasos de it girls como la China Suárez, Coti Romero apostó por el coquette luciendo un corset ultra ceñido, con detalles de brocato, seda y encaje resaltando su cintura y escotazo.

Como no podía ser de otra manera, Coti eligió un diseño con pequeños moños, los infaltables del coquette. Dejando su corset como protagonista, lo combinó con pantalones off white y peinado de cola natura con make up de boca en rojo furioso.

COTI ROMERO COQUETTE 2.jfif

Coti Romero paraliza Brasil con sus looks

Coti armó las valijas y viajó a Brasil, desde donde no ha parado de presumir su figura posando desde las calurosas playas de Río. La ex Gran Hermano está aprovechando cada segundo para lucir las tendencias veraniegas más explosivas.

En esta oportunidad, Coti Romero fue por dos de los estilos furor de la temporada primavera verano 2024: el estampado floral y el off-white.

COTI ROMERO BIKINI OFF WHITE.jpg Ultra XXS, floral y con toques off-white, Coti Romero se la juega en micro bikini y paraliza Brasil.

La diosa se la juegó con una micro-bikini turquesa con flores en tono neón y agregó el toque off-white con una camisa de lino, ideal para combinar con trajes de baño.

Días antes, Coti Romero fue por todo compartiendo con sus fans un video haciendo el challengue de Wanda Nara y hasta luciendo el peinado de trenzas de la mujer de Mauro Icardi. Como si no fuera suficiente, Coti Romero destacó su lomazo con una micro-bikini bicolor de bombacha ultra XXS en color nude y chocolate que se robó todas las miradas.

coti romero brasil.jpg

Coti Romero se la juega con el off-white

Una vez más, Coti Romero compartió con sus followers el atuendo que eligió para celebrar Año Nuevo y arrasó con su atuendo off-white.

La influencer recibió el 2024 con la tendencia furor del verano llevándola en un conjunto de pollera tubo con tajo profundo y corset de transparencias de encaje ultra reveladoras.

coti romero transparencias de encaje.jpg Coti Romero se suma a las ultra transparencias de encaje off-white y paraliza el Año Nuevo.

