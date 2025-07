¡Bombazo! Florencia Peña denunció a Marcelo Tinelli: "No somos amigos"

En una visita a Puro Show, Florencia Peña explicó que aún no cobra por su trabajo como conductora del Cantando 2024 y que su hijo Juan Otero, tampoco recibió su paga por participar en el certamen. “Me deben plata. Yo intenté que no se filtrara, nos deben a mí y a mi hijo y estamos esperando que nos paguen. Me deben bastantes meses, pero estoy yendo por la vía judicial esperando que se resuelva antes”, declaró Peña con firmeza.

florencia peña tinelli.avif Florencia Peña demandó a Marcelo Tinelli: "No somos amigos".

"Tampoco es que teníamos una gran relación porque ellos eran novios, sí obviamente Toto viajó bastante con él y Juana con nosotros. Yo la quiero mucho a Juana. Pero Marcelo tiene sus cosas, nunca fuimos amigos, pero siempre tuvimos un respeto profesional", siguió su vínculo personal con Marcelo Tinelli.