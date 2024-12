OpenAI también donará 1 millón de dólares al fondo de envestidura de Donald Trump

El creador de ChatGPT, Sam Altman, dijo en una reciente entrevista con Fox News Sunday que espera trabajar con la administración de Donald Trump y destacó que es "súper importante" para Estados Unidos y sus aliados liderar el avance en el desarrollo de una Inteligencia Artificial de vanguardia.

"La Inteligencia Artificial es un poco diferente a otros tipos de software en el sentido de que requiere enormes cantidades de infraestructura, energía y chips de computación, centros de datos, y necesitamos construir eso aquí, y necesitamos poder tener la mejor infraestructura de Inteligencia Artificial en el mundo para poder liderar con la tecnología y sus capacidades!, dijo el fundador de Open AI.

Jeff Bezos se reunió con Trump en Mar-a-Lago

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, luego de haberlo anunciado, se reunió en Mar-a-Lago con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, después de que su empresa Amazon se comprometió también a donar US$ 1.000.000 al fondo de la toma de posesión del republicano Donald Trump, en la misma sintonía que el resto de los empresarios tecnológicos.

Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Jeff Bezos donará a través de su compañia Amazon un millón de dólares al fondo de investidura de Donald Trump.

Recordemos que durante la campaña de Donald Trump, el diario de su propiedad, The Washington Post, decidió no respaldar a ningún candidato en las elecciones presidenciales de noviembre. Fue la primera vez en décadas que el diario estadounidense no respaldaba al candidato demócrata a las elecciones presidenciales.

El diario, apoyó a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020, ambos enfrentados al magnate republicano Donald Trump, con quien tiene una línea editorial muy dura.

Jeff Bezos defendió su postura, diciendo en un artículo de opinión en el periódico que "la mayoría de la gente cree que los medios de comunicación son parciales" y The Washington Post y otros periódicos necesitaban aumentar su credibilidad.