El reconocido artista Sergio Cortés, doble oficial de Michael Jackson, traerá a Mendoza este tributo al legado del Rey del Pop que se describe como un espectáculo integral. Acompañado por músicos y bailarines en vivo, Cortés recrea las coreografías emblemáticas y la producción visual característica de los conciertos de Michael Jackson.

Embed - Sergio Cortes - Beat it - Live Alexela Concert Hall (Tallinn) - Michael Jackson

El repertorio del show abarca los grandes éxitos de la carrera del artista, incluyendo canciones como "Thriller," "Billie Jean," "Smooth Criminal," y "Beat It," buscando ofrecer a la audiencia una inmersión en los momentos más destacados de su trayectoria musical.

Sábado 24 de mayo: Uriel Lozano en el Arena Maipú Stadium

El reconocido cantante de cumbia santafesina Uriel Lozano presenta su "Tour 2025 Hay Más de Mi" el sábado 24 de mayo a las 22 en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). Las entradas están a la venta en Ticketek y en la boletería del Arena.

Uriel Lozano, también conocido como "El Gran Señor" de la cumbia santafesina, regresa al Arena Maipú en el marco de su nueva gira "Hay Más de Mi". Con una trayectoria musical de más de 25 años, el artista se presentará en esta única función.

Durante el espectáculo, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de clásicos que marcaron su carrera, como "Hola Corazón", "Te Llamé", "Hasta Allá en el Cielo" y "Un Perfecto Idiota", así como de sus más recientes producciones, incluyendo colaboraciones con figuras destacadas del género tropical.

Embed - Uriel Lozano, El Mundo - Ya No Me Muero Por Nadie (Video Oficial)

Entre sus trabajos recientes se encuentran las tres entregas del "Tributo a Grupo Trinidad Mix" y el álbum en vivo "Uriel Lozano/Zapada en vivo", que incluye temas como "Conmigo te Gustó", "No vas a venir", "Voy a morir dentro tuyo" y "Me dejó de Querer". Además, recientemente lanzó las canciones "Ya no me muero por nadie" junto a El Mundo y una nueva versión de "Hasta Allá en el Cielo" con Vilma Palma e Vampiros.

Sábado 31 de mayo: YSY A en Arena Maipú Stadium

El sábado 31 de mayo a las 21 el músico de trap YSY A se presentará en Mendoza. Será en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). Las entradas de lo que promete ser uno de los shows del año se pueden conseguir en Ticketek.

YSY A artista urbano.jpg

YSY A es un artista que desafía constantemente a la industria. Cada disco y show conecta con las raíces más profundas de la cultura musical urbana, según explica la información oficial del show.

Viernes 6 de junio: Abel Pintos en el Arena Maipú Stadium

Abel Pintos iniciará su gira "Cordillera & Mar" con un show en Mendoza el viernes 6 de junio en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). La venta general de entradas se hace a través de Ticketek y la boletería del Arena (efectivo y transferencia).

Abel Pintos vendimia ciudad de mendoza.jpeg Abel Pintos inicia su gira 2025 en Mendoza. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Pintos eligió Mendoza para dar el puntapié inicial a su especial gira denominada "Cordillera & Mar". Este concierto exclusivo marcará el inicio de un tour que llevará al artista por diversas ciudades del oeste y sur del país. Además de su propuesta musical, Abel Pintos y su productora, Plan Divino, llevarán a cabo en cada ciudad acciones con foco en la educación, la cultura, la salud y el cuidado del medio ambiente, involucrando especialmente a niños y adolescentes.

Próximos recitales en Mendoza

Son muchos los artistas nacionales e internacionales que ya tienen fecha para visitar Mendoza en lo que resta del año. Entre ellos Jesse & Joy, Morat, Lali Espósito, La Berisso, Luciano Pereyra y Miranda! entre otros, además de los que seguramente se irán sumando a la cada vez más nutrida agenda de recitales en Mendoza 2025.