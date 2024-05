Myriam Hernández vuelve a Mendoza con su tour internacional "Invencible"

Este concierto internacional se sumará a la agitada agenda de espectáculos de Mendoza. A once años de su única presentación en la provincia, la intérprete y artista chilena Myriam Hernández, una de las voces más destacadas de la música romántica, anunció su gira “Invencible World Tour”, que comienza el 24 de agosto, en el Movistar Arena de Chile y el 29 de ese mes actuará, en el Arena Maipú Stadium de Mendoza.

En su espectáculo “Invencible”, reúne los clásicos y grandes éxitos de su trayectoria como “El hombre que yo amo”, “Huele a Peligro‘Tonto”, “Mío”, “Te pareces tanto a él”, “Peligroso amor ","Mañana ","No te he robado nada”, “Ese hombre”, “La fuerza del amor”, “Se me fue”, “Ay amor” y los hits de su álbum Sinergia.