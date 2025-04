Cuánto les paga Lacoste a los Wachiturros para que no usen la ropa de la marca

¿Cuánto dinero le paga Lacoste a los Wachiturros para que dejen de usar su ropa?

Lacoste le pidió a los integrante de este grupo que dejaran de usar su ropa, y este dato fue confirmado por Simón Gaete, uno de los integrantes de los Wachiturros.

Embed - ¡Y YO DIJE KEEEEEEE! Un integrante de los Wachiturros contó que la marca Lacoste le sigue pagando 800 dólares anuales por no usar ningún tipo de prenda de ellos. @rosario3.com ¡Y YO DIJE KEEEEEEE! Un integrante de los Wachiturros contó que la marca Lacoste le sigue pagando 800 dólares anuales por no usar ningún tipo de prenda de ellos. sonido original - rosario3.com

Durante una entrevista con el medio Rosario 3, Simón dijo que la marca le sigue pagando para que no utilicen la ropa. En concreto, el joven dijo: "800 euros me pagan por año"

El periodista le preguntó "¿Hasta el día de hoy no puedes usar una chomba Lacoste?". "No", respondió Simón, y luego agregó, "pero me pagan amigo, no la puedo usar pero me pagan".

"No la vieron venir en Lacoste, porque si hubiesen sido pillos, entendés. Porque hoy en día la usan todos, los brasileros cantan cualquier cosa, son así, tienen una pinta de bardo bárbaro y no les dicen nada", dijo el ex integrante de los Wachiturros.

Embed - Los Wachiturros - Tirate un paso - Video Oficial

Simón explicó que en un principio el dinero de Lacoste lo cobrara su manager, pero cuando él cumplió la mayoría de edad, realizó los trámites correspondientes para cobrarlo él.

¿Qué ropa usaban los Wachiturros tras el problema con Lacoste?

Cuando Lacoste le pidió a los Wachiturros que no usaran su ropa, la banda pasó a vestirse con ropa de la competencia: Tommy Hilfiger. "Tommy empezó a fabricar ropa así, y justo con Lacoste en ese momento pasó ese problema. Se ofreció Tommy y fuimos con eso", reveló en su momento uno de los integrantes de los Wachiturros.