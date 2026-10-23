"Colonia La Campiona": un pueblo, una promesa y 70 años de espera en el nuevo capítulo del radioteatro de Nihuil

Esta semana, la historia comienza cuando la comunidad se reúne para rendirle un homenaje a doña Luisa, reconocida oficialmente como la vecina más antigua. A través de sus recuerdos, el radioteatro transporta a la audiencia a más de setenta años atrás, evocando los orígenes del asentamiento cuando un grupo de familias -incluyendo a los padres de Luisa- llegó huyendo de las milicias a un paraje desierto guiados por una yegua llamada "La Campiona", dando nombre y vida al lugar.

El equipo de radio Nihuil mientras interpretaba "La Campiona". El momento distendido de la semana.

Radioteatro, risas y amor en radio Nihuil

En medio de ese escenario de sacrificios y juventud, la ficción entrelaza el tierno romance entre Luisa y Antonio, quienes debieron separarse cuando el joven partió rumbo a la ciudad en busca de un futuro mejor tras una crisis agrícola.