Los viernes, radio Nihuil se llena de risas con el radioteatro "Colonia La Campiona", una historia que sumerge a los oyentes en el día a día y los chismes locos de un pueblo mendocino.
"Colonia La Campiona": un pueblo, una promesa y 70 años de espera en el nuevo capítulo del radioteatro de Nihuil
El nuevo capítulo de "Colonia La Campiona", el radioteatro de radio Nihuil, cuenta una historia de amor marcada por una promesa y 70 años de espera ¡Escuchá el episodio completo!
Esta semana, la historia comienza cuando la comunidad se reúne para rendirle un homenaje a doña Luisa, reconocida oficialmente como la vecina más antigua. A través de sus recuerdos, el radioteatro transporta a la audiencia a más de setenta años atrás, evocando los orígenes del asentamiento cuando un grupo de familias -incluyendo a los padres de Luisa- llegó huyendo de las milicias a un paraje desierto guiados por una yegua llamada "La Campiona", dando nombre y vida al lugar.
Radioteatro, risas y amor en radio Nihuil
En medio de ese escenario de sacrificios y juventud, la ficción entrelaza el tierno romance entre Luisa y Antonio, quienes debieron separarse cuando el joven partió rumbo a la ciudad en busca de un futuro mejor tras una crisis agrícola.
Lo que prometía ser una ausencia temporal se transformó en una espera de siete décadas, marcada por cartas extraviadas en una oficina postal que nunca funcionó y la firme convicción de permanecer fieles a su promesa. Sin embargo, en pleno acto de reconocimiento a la trayectoria de Luisa, la vida obsequia un giro tan inesperado como conmovedor con la llegada de Antonio, sellando un reencuentro de película.
Todo, por supuesto, con la actuación de Julián Imazio, Rosana Villegas, Pato Amico, Fede Zalazar, Agustina Fiadino, Mili Encina, Paula Jalil y otras figuras de Nihuil, con la locución de Ricardo Montacuto. El guion es de Matías Vázquez.
Podés escuchar el episodio completo en el siguiente enlace de YouTube:
En pocas palabras
- Radio Nihuil: presenta el radioteatro "Colonia La Campiona" los viernes, recreando la vida de un pueblo mendocino.
- Trama: este episodio narra la historia de Luisa y Antonio, un amor separado por décadas y reencontrado inesperadamente.
- Elenco: participan figuras de radio Nihuil e invitados.