Leapmotor Lorenzo, la nueva sede oficial de la marca de vehículos de nuevas energías (NEV) perteneciente al Grupo Stellantis, anuncia la realización de sus primeras jornadas abiertas de test drive los días sábado 10 y domingo 11 de octubre, de 10:00 a 18:00 hs. El evento se llevará a cabo en su nuevo showroom ubicado en Chacras Park (Ruta Panamericana s/n, frente a los Caracoles de Chacras, Luján de Cuyo).
Leapmotor Lorenzo invita al primer Test Drive exclusivo de los SUVs ultra-híbridos B10 y C10 en Chacras Park
Bajo el lema “Ya los conociste, ahora vení a manejarlos”, el nuevo concesionario oficial de la marca del Grupo Stellantis realizará jornadas de prueba de manejo este viernes 10 y sábado 11 de octubre
Bajo la consigna “Ya los conociste, ahora vení a manejarlos”, la propuesta invita a periodistas, clientes y entusiastas de la industria automotriz a tomar contacto dinámico con los dos modelos insignia con los que la marca desembarcó en Mendoza: el Leapmotor B10 y el Leapmotor C10, ambos en sus versiones ultra-híbridas con tecnología de rango extendido (REEV).
Durante ambas jornadas, los visitantes no solo podrán evaluar el desempeño, la insonorización y el equipamiento tecnológico de las unidades en ruta, sino que también accederán a asesoramiento comercial personalizado con beneficios financieros y comerciales exclusivos diseñados especialmente para este evento evento.
Tecnología Ultra-Híbrida: Autonomía real para Mendoza
La llegada de Leapmotor al mercado cuyano responde a la creciente demanda de vehículos electrificados que resuelvan la infraestructura de carga de larga distancia sin sacrificar eficiencia ni prestaciones urbanas.
- Leapmotor B10 Ultra-Híbrido: Concebido sobre la plataforma global LEAP 3.5, integra un lenguaje de diseño aerodinámico, conectividad de última generación, asistentes avanzados a la conducción (ADAS) y un esquema de propulsión inteligente que entrega una autonomía combinada superior a los 900 kilómetros.
- Leapmotor C10 Ultra-Híbrido: Posicionado como el SUV familiar tecnológico de la marca, destaca por su habitabilidad, altos estándares de seguridad internacional (5 estrellas Euro NCAP) y una gestión energética que le permite superar los 1.000 kilómetros de autonomía total, ideal para los trayectos interprovinciales y de larga distancia característicos de la Argentina.
Fundada en 2015 y consolidada globalmente tras comercializar más de 600.000 unidades durante 2025, Leapmotor avanza a paso firme hacia su meta de un millón de vehículos vendidos a nivel mundial, respaldada por la infraestructura industrial, de repuestos y de posventa del Grupo Stellantis.
Datos útiles del evento
- Evento: Test Drive Abierto Leapmotor B10 y C10.
- Fecha: Sábado 10 y Domingo 11 de octubre de 2026.
- Horario: De 10:00 a 18:00 hs.
- Lugar: Showroom Leapmotor Lorenzo – Chacras Park (Panamericana s/n, frente a los Caracoles de Chacras, Luján de Cuyo, Mendoza).
En pocas palabras
- Leapmotor Lorenzo: anunció jornadas de prueba de manejo para sus SUVs ultra-híbridos B10 y C10.
- Evento Exclusivo: se realizará el 10 y 11 de octubre en el showroom de Chacras Park.
- Tecnología REEV: los modelos ofrecen autonomías superiores a 900 y 1.000 kilómetros respectivamente.