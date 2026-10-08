Leapmotor Lorenzo invita al primer Test Drive exclusivo de los SUVs ultra-híbridos B10 y C10 en Chacras Park

Bajo la consigna “Ya los conociste, ahora vení a manejarlos”, la propuesta invita a periodistas, clientes y entusiastas de la industria automotriz a tomar contacto dinámico con los dos modelos insignia con los que la marca desembarcó en Mendoza: el Leapmotor B10 y el Leapmotor C10, ambos en sus versiones ultra-híbridas con tecnología de rango extendido (REEV).

Durante ambas jornadas, los visitantes no solo podrán evaluar el desempeño, la insonorización y el equipamiento tecnológico de las unidades en ruta, sino que también accederán a asesoramiento comercial personalizado con beneficios financieros y comerciales exclusivos diseñados especialmente para este evento evento.